스페이스X, 로켓 500회 재활용 성공했다 [우주로 간다]

일론 머스크의 우주탐사 기업 스페이스X가 팰컨9 로켓에 해양 지도 제작 위성 ‘센티넬-6B 위성’을 싣고 우주로 쏘아 올렸다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 17일(현지시간) 보도했다.
팰컨 9의 상단 추진체는 발사 57분 후 고도 1천322km에서 센티넬-6B를 예정대로 분리했다. 무게 1천440kg인 이 위성은 여러 점검 단계를 거친 뒤 과학 임무에 본격 돌입할 예정이다. 1단계 로켓은 이륙 9분 만에 반덴버그 기지로 돌아와 착륙했다. 이 로켓은 이번이 세 번째 비행으로, 앞선 두 차례 임무에서는 스페이스X의 스타링크 광대역 위성을 발사했다.
이번 비행은 팰컨9 로켓의 500번째 궤도 임무라는 점에서도 의미가 있다. 미국 항공우주국(NASA)은 "센티넬-6B 발사를 통해 우주 기반 정밀 해수면 관측 기록이 약 40년에 걸쳐 이어지게 됐다”고 설명했다.
그윈 숏웰스페이스X 사장 겸 최고운영책임자(COO)는 "재사용 로켓 부스터를 사용해 500회 임무를 완수한 스페이스X 팀에게 축하를 전한다. 재사용 기술로 불가능을 가능으로 만들었고, 스타십을 통해 엄청난 양의 화물과 인력을 달과 그 너머로 보내 영구적 거주지를 구축하는 길을 열고 있다"고 밝혔다.
완전 재사용을 목표로 개발 중인 스타십은 현존하는 로켓 중 가장 크고 강력한 로켓이다. 스페이스X는 이를 활용해 인류의 달·화성 탐사를 비롯한 다양한 혁신을 추진하고 있다. 다만 현재까지의 스타십 11회 발사는 모두 준궤도 시험 비행이었으며, 이번 500회 궤도 임무 집계에는 포함되지 않는다.
센티넬-6B는 유럽연합(EU)의 코페르니쿠스 지구 관측 프로그램의 일환으로 개발된 위성으로, 전 세계 해수면 높이를 정확하게 측정할 예정이다. ESA는 "지난 25년 동안 전 세계 해수면의 평균 해수면 높이가 약 10cm 상승했다"며, "센티넬-6 임무는 기후 변화의 핵심 지표 중 하나인 해수면 상승을 지속적으로 관측하고 기록하는 데 기준점 역할을 하고 있다"고 강조했다.
센티넬-6B는 ESA에서 개발한 레이더 고도계 장비를 탑재됐으며, NASA가 제공한 마이크로파 복사계가 탑재돼 대기 수분 함량을 측정하여 고도계 자료 해석의 정확도를 높일 예정이다.