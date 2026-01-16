롯데마트, ‘흑백2 우승’ 최강록 셰프 협업 선물세트 판매

롯데마트는 넷플릭스 오리지널 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’ 우승자 최강록 셰프와 협업해 출시한 선물세트 2종을 판매한다고 16일 밝혔다.

롯데마트는 ‘최강록의 나야 LA갈비 세트(2kg)’와 ‘최강록의 나야, 와규 야끼니꾸 세트(MBS 8+등급)’를 엘포인트 회원 대상으로 2만원 할인 혜택을 제공해 각 10만 9천원, 14만 9천원에 판매한다.

‘최강록의 나야 LA갈비 세트’는 최강록 셰프가 직접 고안한 특제 소스를 동봉했다. ‘최강록의 나야, 와규 야끼니꾸 세트’는 와규 본갈비살, 치마살, 부채살, 살치살 등으로 구성했으며, 최강록 셰프가 직접 개발한 소이·와인 소스를 함께 제공한다.

서울시 중구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 서울역점 축산 코너에서 최강록 셰프 협업 상품을 보고있는 고객의 모습. (제공=롯데마트·슈퍼)

또 롯데마트는 구이용 상품 5종(토시살·살치살·부채살·꽃갈비살·대패삼겹살)으로 구성된 ‘최강록의 나야’ 시리즈를 판매 중이다.

‘최강록의 나야’ 시리즈는 최강록 셰프가 직접 제안한 ‘아늑한 심야 식당’ 콘셉트를 적용했다. 한 번에 많은 양을 구워 먹는 방식이 아닌, 한 점씩 천천히 구워 가장 맛있는 순간에 소스와 함께 즐길 수 있도록 기획했다.

롯데마트는 오는 21일까지 ‘최강록의 나야’ 구이용 시리즈 5종을 대상으로 할인 행사를 진행한다. 해당 상품을 2개 이상 구매할 경우 개당 2천원 할인 혜택을 제공하며, 품목 간 교차 구매도 가능하다.

롯데마트는 최강록 셰프 외에도 ▲요리하다X정지선 목화솜탕수육(500g) ▲요리하다X정지선 깐쇼칠리새우(350g) ▲요리하다X정호영 키츠네 우동(2인) ▲최현석 셰프의 함박스테이크 세트 ▲최현석 셰프의 집에서 즐기는 온가족 파인다이닝 세트 등도 할인한다.