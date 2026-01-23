‘7층 높이’ 초대형 파도가 일으킨 거대한 해저 기둥 [우주서 본 지구]

포르투갈 해안을 따라 7층 높이에 달하는 거대한 파도가 몰아치는 장면이 우주에서 포착돼 눈길을 끌고 있다. 과학전문매체 라이브사이언스는 2020년 촬영된 위성 사진을 다시 조명하는 기사를 최근 보도했다.

해당 사진은 랜드샛 8호 위성이 포르투갈 서부의 해안 마을 나자레(Nazaré) 인근에서 촬영한 것이다. 사진에는 초대형 파도가 해안을 강타하는 동시에 바닷속 퇴적물을 대규모로 끌어올리며, 바다를 뒤덮는 탁한 해저 구름을 만들어내는 모습이 담겼다.

포르투갈 나자레 해안은 거대한 파도로 유명하며, 파도가 해안에 부딪히면서 거대한 수중 기둥을 만들어낸다. (출처=Lauren Dauphin/NASA 지구관측소/랜드셋8)

높은 파도가 연이어 해안에 부딪히면서 강력한 해류가 해저의 모래와 각종 퇴적물을 휩쓸어 파도의 진행 방향과 반대 방향으로 밀어냈다. 이 과정에서 우주에서도 확인될 만큼 뚜렷한 퇴적물 기둥이 형성됐다. 미국 항공우주국(NASA) 지구관측소에 따르면 사진 속 해저 기둥은 해안선에서 최대 10㎞까지 뻗어 있는 것으로 나타났다.

당시 촬영된 파도의 높이는 약 24m에 달했을 것으로 추정된다. 이는 7층 건물 높이와 맞먹는 수준이다. 나자레에서는 이 시기 파도가 15m를 넘는 경우도 적지 않지만, 이번 사례는 그 수준을 훌쩍 뛰어넘는 이례적인 규모로 평가된다.

나자레는 지구상에서 가장 거대한 파도가 치는 지역 중 하나로 꼽히며, 전 세계 서퍼들이 모여드는 ‘빅 웨이브’ 서핑 명소로도 유명하다. 실제로 이 사진이 촬영된 날, 당시 18세였던 서퍼 안토니오 라우레아노는 약 31m 높이의 파도를 타며 세계 신기록을 세운 것으로 알려졌다.

다만 이 기록은 세계서핑리그(WSL)에서 공식 인정받지는 못했다. WSL 관계자들이 현장에서 파도 높이를 직접 측정하지 않았기 때문이다. 대신 파도 높이는 라우레아노가 촬영한 영상을 바탕으로 포르투갈 리스본 대학교 해양학자들이 분석해 산출한 것으로 전해졌다.

현재 WSL이 공식으로 기록한 최고 파도 기록은 독일 서퍼 세바스티안 슈토이트너가 2024년 2월 24일 나자레에서 28.6m 높이의 파도를 탄 사례다.

관련기사

나자레에서 초대형 파도가 만들어지는 배경에는 마을 남서쪽에 위치한 ‘나자레 해저 협곡’이 있다. 이 협곡은 유럽에서 가장 큰 해저 협곡으로, 길이 약 210㎞, 깊이 약 4.8㎞에 달한다. 협곡 내부의 물은 얕은 바다보다 빠르게 흐르며 깊은 곳에서 나자레 방향으로 휘어지는 거대한 파도를 만들어낸다. 여기에 북서쪽에서 밀려오는 파도와 충돌하면서 에너지가 더해지고, 해안에 가까워질수록 파도가 급격히 치솟는다.

또한 강한 해상풍이 더해질 경우 파도는 더욱 커질 수 있다. 위성 사진 속 초대형 너울 역시 이러한 조건이 겹치며 발생한 사례로 풀이된다. 나자레의 큰 파도는 계절성이 강해 일반적으로 11월부터 2월 사이 가장 강력한 파도가 나타나는 것으로 알려져 있다.