잔잔한 강이 황금빛 용으로 변했다…왜? [우주서 본 지구]

미국 앨라베마 강이 황금빛 용으로 변신한 듯한 장면이 우주비행사의 카메라에 포착되며 화제가 됐다.

과학전문매체 라이브사이언스는 우주비행사가 2023년 포착한 앨라베마 강 사진을 조명하는 기사를 최근 보도했다.

희귀한 선글린트 현상으로 앨라배마 강의 한 구간이 잠시 거대한 황금 용으로 변신했다. (사진=NASA/ISS 프로그램)

앨라배마 강은 주도인 몽고메리에서 시작해 버밍햄, 셀마 등의 도시를 지나 멕시코 만으로 흘러가는 약 512km 길이의 수로다. 사진 속 강은 햇빛을 받아 황금빛으로 반짝이며 흐르는데, 구불구불한 물길이 마치 하늘을 나는 용을 떠올리게 한다.

이미지 왼쪽의 ‘용의 머리’처럼 보이는 지점은 1960년대에 강을 댐으로 부분적으로 막아 조성된 인공 저수지 ‘윌리엄 빌 대넬리’의 침수 지역이다. 약 70㎢ 규모의 이 저수지는 댐을 통해 수력 발전을 생산하는 동시에 인기 있는 낚시터이기도 하다.

위 사진에서 용의 머리처럼 보이는 곳은 윌리엄 빌 대넬리 저수지다. 이 곳은 앨라베마 강의 강둑에 물이 넘쳐 흐르면서 이런 모양을 형성했다. (출처: Adrien Lamarre/미국 육군 공병대)

이 신비로운 황금빛은 우주에서만 관측할 수 있는 독특한 광학 현상 덕분에 만들어졌다. 위성 및 항공 촬영에서 종종 발견되는 ‘선글린트(sunglint)’ 현상으로, 햇빛이 수면에 반사되며 금속성 광택을 내는 효과다. 해 질 무렵 바다나 호수 표면이 반짝이는 모습과 비슷하지만, 이런 명확한 패턴을 확인할 수 있는 것은 우주비행사뿐이다.

지구관측소에 따르면, 댐 건설 후 강의 수위가 예상보다 높아지면서 용의 꼬리처럼 휘어진 지점 칠라치 크릭과 지스 벤드 주변 등 주변 범람원에 물이 영구적으로 넘치게 됐다.

일반적으로 물은 햇빛을 받으면 은빛 거울처럼 보이지만, 이번 앨라배마 강에서 나타난 선명한 황금빛은 매우 이례적인 현상이다. 이는 대기 중 에어로졸·먼지·연무가 햇빛을 산란시키면서 푸른빛이 약해지고 남은 빛이 노란빛을 띠게 된 결과일 가능성이 높다고 매체는 설명했다