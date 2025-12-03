사막 한 가운데 자리한 검은 언덕 3개…정체는? [우주서 본 지구]

사하라 사막 한 가운데 세 개의 검은 언덕이 우뚝 솟은 모습이 포착돼 눈길을 끌고 있다.

과학전문매체 라이브사이언스는 2일(현지시간) 모리타니 남부 사하라 사막에서 관측된 독특한 지형을 조명하는 기사를 보도했다.

사하라 사막 한 가운데 어둡고 평평한 꼭대기를 가진 세 개의 검은 언덕이 포착됐다. (출처= NASA/ISS 프로그램)

해당 위성 사진은 2023년 우주비행사들이 촬영한 것으로, 사하라 사막 위에 나란히 자리 잡은 세 개의 검은 ‘메사(mesa)’ 지형을 보여준다. 메사는 꼭대기는 평평하고 주변은 가파르게 깎여 내려간 형태를 띠는 지형이다. 이 지역의 메사들은 고생대 단일 암석층이 남아 형성된 잔해로 알려져 있다.

세 개의 평평한 언덕은 모리타니 남부 게루 마을에서 북서쪽으로 약 13㎞ 떨어진 곳에 위치한다. 이 메사는 사암으로 이뤄져 있으며 주변 평원 위로 00~400m 높이로 가파르게 솟아 있어 장관을 이룬다. 세 개의 메사 중 가장 큰 곳은 가장 넓은 지점의 폭이 약 9.5㎞에 달한다. 또 다른 네 번째 메사도 3개의 메사 바로 북쪽에 위치하나 이번 사진에는 포함되지 않았다.

2014년 우주 비행사들은 같은 메사 지형을 우주에서 촬영했다. (출처= NASA/ISS 프로그램)

NASA 지구 관측소에 따르면, 이 언덕들이 검은 색을 띠는 이유는 수년 동안 건조한 환경에 노출된 바위 표면에 형성되는 얇은 코팅층인 ‘암석 바니시(rock varnish)’ 때문이다. 이 코팅층은 망간과 철 산화물이 풍부하게 포함되어 있으며, 얇게 층을 이루며 바위를 덮고 있다.

이 지형의 동서 방향은 극명하게 대조된다. 메사 서쪽에는 모래가 거의 없는 황량한 바위 평원이 펼쳐져 있고 동쪽에는 광활한 모래 언덕이 자리하고 있다. NASA는 서쪽에는 모래가 쌓이지 않는 이유로 ‘풍식(wind scour)’ 현상을 꼽았다. 이는 메사 사이 좁은 공간으로 바람이 집중되며 초고속 소용돌이가 형성되고, 이 소용돌이가 언덕의 모래를 날려버리기 때문에 발생한다.

이 지역의 특이한 지형은 2014년 촬영된 또 다른 위성 사진에서도 확인된 바 있다.

해당 매체는 이 메사들이 약 5억 4천100만 년 전~2억 5천190만 년 전까지 이어진 고생대 기간에는 하나의 거대한 암석 지층을 이루고 있었을 가능성이 크다고 전했다. 이후 수천 년에 걸친 물과 바람의 침식 작용으로 지금처럼 여러 구조물로 분리된 것으로 보인다.

미국 국립공원관리청(NPS)에 따르면 메사는 전 세계 곳곳에서 발견되나 사하라 사막과 미국 콜로라도·뉴멕시코·유타·애리조나 등 미국 일부 지역에 특히 많이 분포되어 있는 것으로 알려져 있다.