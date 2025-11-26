"폭탄처럼 터졌다"…1만2천년 만에 폭발한 에티오피아 화산 [우주서 본 지구]

1만2천년 동안 휴화산이었던 에티오피아의 하일리 구비 화산이 폭발하는 장면이 위성에 포착됐다고 과학전문매체 라이브사이언스가 25일(현지시간) 보도했다.

에티오피아 북부 아파르 지역에 위치한 하일리 구비 화산은 23일 오전 강한 진동과 함께 분화를 시작했다. 약 1만2천 년 만의 폭발로, 화산재와 연기 구름이 홍해를 가로질러 북동쪽으로 퍼져나갔다. 분화는 23일 오전 8시 30분(협정 세계시)에 시작돼 오후 8시경 멈춘 것으로 확인됐다.

에티오피아에 있는 하일리 구비 화산 폭발 장면이 우주에 있는 위성 사진에 포착됐다. 화산 폭발이 내뿜는 연기는 13km 높이까지 치솟았다. (사진=EUMETSAT [2025])

아파르 지역은 지각판끼리 맞닿는 열곡대 위에 있어 지진이 빈번한 편이다. 하지만 하일리 구비 화산은 오랜 기간 분화가 없었기에 전문가들 또한 이번 분화가 이례적인 것으로 평가하고 있다. 이 지역의 또 다른 화산인 에르타 알레는 1967년부터 꾸준히 활동 중이지만, 하일리 구비는 오랜 기간 ‘휴면 상태’로 분류돼 왔다.

노스캐롤라이나 주립대학 화산학자 아리아나 솔다티는 "마그마가 형성될 수 있는 조건이 아직 남아 있다면 화산은 1천년, 1만년 동안 분출이 없었더라도 여전히 분출할 수 있다"고 밝혔다.

프랑스 툴루즈 화산재 권고 센터(VAAC)는 위성을 통해 우주에서 촬영된 화산 폭발 영상을 포착해 공개했다.

관련기사

화산은 외딴 지역에 있어 직접적인 인명 피해는 보고되지 않았으나, 현지 관계자들은 농경지와 가축에 미칠 영향을 우려하고 있다. 아파르 지역 행정관 모하메드 세이드는 AP통신과의 인터뷰에서 “아직 인명·가축 피해는 없지만, 많은 마을이 화산재로 뒤덮여 동물들이 먹을 것이 거의 없는 상황”이라고 말했다.

인근 마을 아프데라에서 거주하는 주민 아흐메드 압델라는 이번 폭발을 두고 “연기와 재를 동반한 폭탄이 갑자기 터진 것 같은 느낌이었다”고 당시 상황을 전했다.