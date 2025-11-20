우주서 포착된 초록 소용돌이…"9천년 된 독성 녹조" [우주서 본 지구]

커다란 호수에 유난히 짙고 강한 녹조가 소용돌이 치는 장면이 우주에서 포착돼 눈길을 끌고 있다.

과학전문매체 라이브사이언스는 미국 리노 북동쪽에 위치한 피라미드 호수의 특이한 물빛과 그 이면에 담긴 이야기를 최근 소개했다.

피라미드 호수는 약 453㎢ 면적의 호수로, 가장 넓은 지점의 너비가 약 43㎞에 달하는 대형 호수다. 호수 이름은 남쪽 작은 섬에 자리한 거대한 피라미드 모양의 암석에서 따왔다.

미국 네바다주 피라미드 호수에서는 거의 매년 독성 조류가 발생한다. (출처=NASA/Landsat 9)

이곳은 단 하나의 강에서 물을 공급받지만, 강이나 바다로 물이 흘러나가지 않고 내륙에 고여있는 폐쇄 호수다. 그 결과 물은 증발하고 염분이 남아 다른 호수보다 염도가 훨씬 높다. pH9 수준의 약알칼리성을 띠며 이는 베이킹 소다와 거의 비슷한 수준이다.

이 인상적인 위성 사진은 2024년 피라미드 호수에 녹조현상이 극에 달했던 때의 모습을 생생하게 담고 있다. 일부 전문가들은 이 녹조가 최소 9천년 전부터 호수에 존재해 왔다고 추정한다.

피라미드 호수에는 매년 9~10월 기온 상승과 영양분 공급 증가로 녹조가 발생한다. 미 항공우주국(NASA) 지구관측소에 따르면, 주요 녹조종은 ‘노듈라리아 스푸미게나(Nodularia spumigena)’로, 고염도 수역에서 번성하는 시아노박테리아다.

노듈라리아 스푸미게나는 간에 영향을 미치는 독소를 생성할 수 있으며, 이는 사람과 동물에게 모두 건강 문제를 일으킬 수 있다. 2024년의 녹조가 극심해지자, 지역 당국은 반려동물이 호수 근처에 가지 못하도록 경고하기도 했다.

피라미드 호수는 과거 약 2만1천㎢ 규모에 달해 지금보다 45배나 컸다. 미 지질조사국에 따르면, 피라미드 호수는 2만6천년~1만3천년 전 라혼탄 호수가 축소되며 형성됐고, 이 과정에서 석회암 기둥 형태의 독특한 지형으로도 만들어졌다.

관련기사

피라미드 호수에서만 서식하는 쿠이우이 (사진=위키피디아)

1990년 발표된 연구는 1972~1986년 사이에 호수에서 발생한 15건의 연속적인 노듈라리아 스푸미게나 대발생 추세를 분석했다. 연구진은 남조류가 한때 과거 라혼탄 호수에서 크게 번성했으며, 그 잔존 개체들이 오늘날까지 피라미드 호수에 생존해 있을 가능성이 높다고 설명했다.

이 호수에는 멸종 위기에 처한 빨판고기의 일종 쿠이우이(Chasmistes cujus)가 살고 있다. 이 물고기는 이 호수 외에서는 지구상 어디에서도 발견되지 않는데, 주로 노듈라리아 스푸미게나와 같은 같은 해조류를 먹고 살며 라혼탄 호수에도 서식했을 가능성이 높다고 알려져 있다.