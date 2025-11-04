허리케인 멜리사가 할퀸 자메이카, 우주서 봤더니 [우주서 본 지구]

초강력 허리케인 ‘멜리사’가 할퀴고 간 자메이카의 모습을 우주에서 촬영한 사진이 공개됐다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 3일(현지시간) 보도했다.

미국 민간위성촬영 업체 반터테크놀로지(구 맥사)가 공개한 위성 사진에서 멜리사가 남긴 피해 규모를 가늠해 볼 수 있다. 멜리사는 자메이카 섬 곳곳을 파괴해 곳곳이 물에 잠기고 피해를 입혔다.

멜리사 상륙 전(왼쪽)과 상륙 후 자메이카의 모습 (사진=반터테크놀로지)

지난 달 28일 허리케인 멜리사의 최대 풍속은 약 290km에 달한 상태에서 자메이카에 상륙해 많은 피해를 입혔다. 멜리사는 자메이카 섬에 상륙한 역대 가장 강력한 허리케인으로 평가 받고 있다.

사진=반터테크놀로지

10월 31일 기준 최소 50명의 사망자가 발생했으며, 총 피해액은 500억 달러를 넘을 수 있다고 로이터 통신은 보도했다. 멜리사의 전체적인 피해 규모는 아직 파악되지 않았다.

허리케인 헌터들이 허리케인 멜리사의 눈으로 들어가 촬영한 영상 (영상=엑스 @ @FlynonymousWX)

반터는 이 지역의 구조 및 복구 활동 지원을 위성 사진을 무료로 제공했다. 반터는 사진을 공개하며 "이 사진은 지상의 변화를 지도화하고 가장 심각한 피해 지역을 파악하는 데 활용될 수 있으며, 이를 통해 자원을 신속하고 효과적으로 배분되도록 하는데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

이 위성 사진과 영상은 구조 현장 최전선에 있는 응급 구조대원과 단체들에게 유용하다. 특히 제일 큰 피해를 입은 지역과 즉각적인 지원이 가장 필요한 지역을 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

또, 홍수가 발생한 지역의 수위가 낮아지기 시작하면, 구조대는 위성 영상을 활용해 해당 지역에 진입하여 생존자를 수색하고 피해 상황을 조사하기에 안전한 시기를 판단할 수 있다.