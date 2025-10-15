"티베트 고원에 무슨 일이?"…꼬불꼬불 물줄기 ‘주목’ [우주서 본 지구]

티베트 고원을 굽이쳐 흐르는 독특한 강줄기가 위성 사진에 포착돼 눈길을 끌고 있다고 과학전문매체 라이브사이언스가 14일(현지시간) 보도했다.

올해 촬영된 위성 사진에는 티베트 고원을 굽이쳐 흐르는 야를룽창포 강의 모습이 담겨 있다. 이 강은 해마다 형태가 크게 바뀌고 있으며, 기후 변화로 인해 앞으로 수십 년 동안 더 불안정해질 가능성이 제기되고 있다

티베트 야를룽창보 강의 여러 갈래로 흐르는 줄무늬가 독특한 풍경을 만들어내고 있다. (출처=NASA/랜드셋9)

야를룽창포 강, 그물처럼 복잡한 모양을 한 망상하천

야를룽창보 강은 티베트 고원 동부 빙하에서부터 인도까지 이어지는 약 2천㎞ 길이의 강이다. 미국 항공우주국(NASA) 지구관측소에 따르면 티베트에서 가장 긴 강이자 중국에서 다섯 번째로 긴 강이다. 평균 해발 4천m 고지대를 흐르기 때문에 지구상에서 가장 높은 강 중 하나로 꼽힌다.

이번에 포착된 구간은 세계에서 가장 깊은 협곡 중 하나인 야를룽창포 대협곡을 지나기 직전 구역이다. 이 협곡은 평균 고저차가 무려 6천m, 최대 7천667m로, 이는 미국 애리조나의 그랜드 캐년보다 약 3배 더 깊다. 또 이 지역은 중국 본토에서 가장 비가 많이 내리는 지역 중 하나로, 높은 고저차와 풍부한 강수량으로 수력발전에 최적지로 평가된다.

야를룽창포는 머리를 땋은 것처럼 보이는 전형적인 망상하천(braided river)의 모습을 띄고 있다. 망상하천은 여러 개의 물줄기가 갈라졌다 다시 합쳐지는 특유의 땋은 듯한 형태를 이루는 다중 수로 구조를 띄었다.

이번에 포착된 구간은 강 전체에서도 이 현상이 가장 두드러지는 곳으로, 사진 속 일부 지점에서는 최대 20개의 수로가 동시에 펼쳐져 있는 모습이 관찰됐다.

히말라야 산맥 퇴적물, 역동적인 모습 만들어

텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스 지질학자 졸탄 실베스터(Zoltán Sylvester)는 NASA 지구관측소와의 인터뷰에서 야를룽창보 강이 이런 모습을 띄는 이유가 “인근 히말라야 산맥의 가파른 경사면에서 흘러내린 막대한 양의 퇴적물 때문”이라고 밝혔다. 이 퇴적물들이 강으로 흘러 들어 새로운 수로를 깎아내고 형성하기 때문에 강의 형태가 너무 자주 바뀐다고 설명했다.

1988년부터 2025년 사이에 촬영된 위성 사진은 강의 여러 하천이 매년 어떻게 모양이 바뀌는지 보여준다. (출처=NASA/랜드셋 임무)

1988년~2025년까지 랜드샛 5호, 8호, 9호 위성이 매년 촬영한 사진으로 만든 37년 간의 타임랩스 애니메이션을 통해 강의 모양이 얼마나 빨리 변하는지 확인할 수 있다. 자세히 보면, 2014년에 건설된 좁은 다리도 찾아볼 수 있다. 이 다리는 변화무쌍한 강줄기 위를 가로지르고 있으며, 애니메이션의 오른쪽 끝부분 근처에 가느다란 선처럼 나타난다.

이 강은 티베트 서부의 앙시 빙하에서 발원해 빙하가 녹은 물로부터 시작된다. 그러나 다른 히말라야 빙하와 마찬가지로 앙시 빙하도 최근 기후 변화로 인해 상당한 양의 물을 잃었다.

그 결과 녹은 빙하수가 더 많은 퇴적물을 강으로 운반하고 이는 침식을 심화시켜 강둑 붕괴 가능성을 높이고 있다. 2024년 티베트 고원 내 주요 13개 하천의 위성사진을 분석한 결과, 이런 변화는 지역 생태계, 인프라, 그리고 지형 안정성에 심각한 위험을 초래할 수 있는 것으로 나타났다.