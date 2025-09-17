지구에 해골 눈동자 생겼다…섬뜩한 우주 사진 [우주서 본 지구]

우주에서 내려다 본 지구에서 커다란 해골 모양의 지형이 포착돼 눈길을 끌었다.

과학전문매체 라이브사이언스는 16일(현지시간) 중앙아메리카 니카라과의 한 호수에서 발견된 두 개의 화산 호수 지형을 소개했다.

2014년 우주인이 촬영한 이 사진은 마나과 호수의 칠테페 반도 위에 자리한 두 개의 화산 호수를 담고 있다. 두 눈처럼 보이는 호수와 두개골 모양의 반도는 수천 년 전 격렬한 화산 폭발로 형성됐으며, 지상에서는 알아보기 힘든 독특한 장관을 이룬다.

니카라과 마나과 호수의 칠테페 반도에 있는 한 쌍의 화산 호수. 우주에서 보면 해골처럼 보인다. (출처=NASA/ISS 프로그램)

수천 년 전 화산폭발로 형성

‘해골의 머리’에 해당하는 칠테페 반도는 마나과 호수로 뻗어 있는 둥근 지형으로, 면적이 약 1천040㎢에 이른다. 수도 마나과에서 북서쪽으로 약 16㎞ 떨어진 이 반도는 용암, 화산재, 화산가스 등이 대량으로 분출되는 일련의 화쇄류 순상 분출을 통해 형성됐다.

미국 항공우주국(NASA) 지구관측소에 따르면, 당시 분출에서 부석(浮石, pumice) 같은 다공성 암석들이 격렬하게 분출됐다. 이런 대규모 분화는 약 1만7천 년 전에 끝났지만, 최근 2천 년 사이에도 화산 활동이 이어졌다.

왼쪽 작은 호수는 폭은 약 1.7km로 아포예케 칼데라 내부에 자리한다. 오른쪽에 더 큰 호수는 ‘라구나 실로아(Laguna Xiloa)로 불리며, 가장 넓은 지점은 약 2.4km에 달한다. 이 호수는 아포예케 아래에서 분출된 마그마가 잠긴 지하수와 만나면서 발생한 폭발적인 분출로 형성됐다.

칠테페 반도의 모습 (출처=위키피디아)

우주에서 내려다보면 두 호수가 나란히 보이나, 실제로 아포예크 호수의 수면은 해발 약 400m에 위치하는 반면, 라구나 실로아 호수는 해수면에 가까워 아포예크 분화구 가장자리에 서 있지 않으면 두 호수를 동시에 볼 수는 없다.

또 라구나 실로아는 짙은 파란색, 아포예케는 녹색을 띠고 있어 마치 눈동자 색이 다른 ‘이색홍채(heterochromia)’처럼 보인다고 라이브사이언스는 평했다.

폭발 잠재력 있어

스미소니언 연구소 세계 화산프로그램에 따르면, 아포예케와 라구나 실로아는 둘 다 활화산이지만 수천 년 동안 분화가 없었고, 가까운 시일 내에 분화 가능성은 낮다. 라구나 실로아는 약 6천년 전에 마지막으로 분화했고, 아포예케는 그 이후로 4번의 대규모 분화를 겪었다.

NASA 지구관측소는 2012년 아포예크 화산 아래 마그마의 이동으로 여러 차례의 소규모 지진이 발생했지만, 본격적인 화산 분화 징조로 보긴 어렵다고 설명했다.

다만 이 화산들이 폭발한다면, 마나과의 일부 주민들과 라구나 실로아 호숫가에 있는 작은 마을인 보스케스 데 실로아 주민들이 위험에 처할 수 있다고 해당 매체는 전했다.