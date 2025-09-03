초원 한 가운데에 나타난 거대 ‘모래 달팽이’ [우주서 본 지구]

우주에서 내려다 본 카자흐스탄 대초원 한 가운데에서 거대한 민달팽이를 닮은 독특한 지형이 포착돼 눈길을 끌었다.

과학전문매체 라이브사이언스는 2일(현지시간) 카자흐스탄 대초원 서쪽 지역에서 포착된 기묘한 형태의 거대 사구를 집중 조명했다.

카자흐스탄 대초원에 자리 잡은 넓은 모래 언덕은 거대한 민달팽이와 닮았다. (출처=NASA/ISS 프로그램)

이 사진은 2022년 우주비행사가 촬영한 것으로, 거대한 달팽이가 초원을 가로지르는 것 같은 모습을 담고 있다. 특히 주변이 초목으로 뒤덮인 가운데에 홀로 자리한 모래 언덕의 독특한 풍격을 확인할 수 있다.

NASA 지구 관측소에 따르면, 이 지형의 면적은 190㎢로, 미국 맨해튼의 약 3배에 달한다. 가장 넓은 지점의 폭은 약 21㎞이다.

이 사구는 카스피해에서 북동쪽으로 약 280km 떨어진 카자흐스탄 대초원 서쪽 지역에 위치해 있다. 카자흐스탄 대초원은 카자흐스탄 북부와 러시아 일부 지역을 아우르는 광활한 초원 지대다. 이 모래 언덕은 좌측에 보이는 서쪽에는 오일(Oyyl) 마을과 동쪽의 대규모 범람원 사이에 자리하고 있다.

카자흐스탄의 사구가 모래 언덕의 능선을 따라 식물이 자라면서 모래 언덕을 고정시키는 모습이 니제르 니아메에 자리잡은 모래언덕과 비슷하다. (사진=위키미디아 커먼스)

사구는 일반적으로 강한 바람이 모래를 운반해 쌓일 수 있는 함몰 지형이나 싱크홀과 같은 곳에 형성된다. 이 달팽이 모양의 사구는 주변 지형보다 약 90m 낮은 곳에 위치해 있다.

여기에 쌓인 모래의 대부분은 인접한 범람원과 사진에는 보이지 않지만 남쪽에 위치한 또 다른 범람원에서 온 것으로 추정된다. 범람원은 건조해지면 다량의 모래를 만들어내는 데, 그 동안 갇혀있던 거친 퇴적물이 땅 위로 흩어졌다 바람에 날리기 때문이다.

사구 곳곳에 보이는 주름 같은 평행선들은 바람이 모래를 북쪽으로 밀어내면서 형성된 모래 능선으로, 시간이 지나면서 이 능선들의 위치는 같은 방향으로 조금씩 이동한다. 또, 사구 들판 곳곳에 흩어져 있는 어두운 반점들은 능선에 뿌리를 내린 식물들이다. 이 곳에 식물들이 많이 자라면 사구를 고정시켜 움직이지 못하게 할 것으로 보인다.

관련기사

NASA 지구관측소에 따르면, 달팽이 주변에 집중적으로 형성된 대부분의 초목은 모래언덕의 남쪽과 서쪽 가장자리에 집중되어 있으며, 이는 오일 마을 외곽을 굽이쳐 흐르는 강에서 흘러온 물 때문일 가능성이 높다.

과학자들은 향후 이 모래도 같은 과정을 거쳐 식물로 뒤덮여 달팽이 모양이 바뀔 지에 대해 확신하지 못하고 있다고 해당 매체는 전했다.