초원 한 가운데에 나타난 거대 ‘모래 달팽이’ [우주서 본 지구]

우주에서 내려다 본 카자흐스탄 대초원 한 가운데에서 거대한 민달팽이를 닮은 독특한 지형이 포착돼 눈길을 끌었다.
과학전문매체 라이브사이언스는 2일(현지시간) 카자흐스탄 대초원 서쪽 지역에서 포착된 기묘한 형태의 거대 사구를 집중 조명했다.
이 사진은 2022년 우주비행사가 촬영한 것으로, 거대한 달팽이가 초원을 가로지르는 것 같은 모습을 담고 있다. 특히 주변이 초목으로 뒤덮인 가운데에 홀로 자리한 모래 언덕의 독특한 풍격을 확인할 수 있다.
NASA 지구 관측소에 따르면, 이 지형의 면적은 190㎢로, 미국 맨해튼의 약 3배에 달한다. 가장 넓은 지점의 폭은 약 21㎞이다.
이 사구는 카스피해에서 북동쪽으로 약 280km 떨어진 카자흐스탄 대초원 서쪽 지역에 위치해 있다. 카자흐스탄 대초원은 카자흐스탄 북부와 러시아 일부 지역을 아우르는 광활한 초원 지대다. 이 모래 언덕은 좌측에 보이는 서쪽에는 오일(Oyyl) 마을과 동쪽의 대규모 범람원 사이에 자리하고 있다.
사구는 일반적으로 강한 바람이 모래를 운반해 쌓일 수 있는 함몰 지형이나 싱크홀과 같은 곳에 형성된다. 이 달팽이 모양의 사구는 주변 지형보다 약 90m 낮은 곳에 위치해 있다.
여기에 쌓인 모래의 대부분은 인접한 범람원과 사진에는 보이지 않지만 남쪽에 위치한 또 다른 범람원에서 온 것으로 추정된다. 범람원은 건조해지면 다량의 모래를 만들어내는 데, 그 동안 갇혀있던 거친 퇴적물이 땅 위로 흩어졌다 바람에 날리기 때문이다.
사구 곳곳에 보이는 주름 같은 평행선들은 바람이 모래를 북쪽으로 밀어내면서 형성된 모래 능선으로, 시간이 지나면서 이 능선들의 위치는 같은 방향으로 조금씩 이동한다. 또, 사구 들판 곳곳에 흩어져 있는 어두운 반점들은 능선에 뿌리를 내린 식물들이다. 이 곳에 식물들이 많이 자라면 사구를 고정시켜 움직이지 못하게 할 것으로 보인다.
NASA 지구관측소에 따르면, 달팽이 주변에 집중적으로 형성된 대부분의 초목은 모래언덕의 남쪽과 서쪽 가장자리에 집중되어 있으며, 이는 오일 마을 외곽을 굽이쳐 흐르는 강에서 흘러온 물 때문일 가능성이 높다.
과학자들은 향후 이 모래도 같은 과정을 거쳐 식물로 뒤덮여 달팽이 모양이 바뀔 지에 대해 확신하지 못하고 있다고 해당 매체는 전했다.