지구에 등장한 거대 체스판…"이게 뭐야?" [우주서 본 지구]

우주에서 내려다 본 북미 아이다호 일대에 거대한 체크 무늬 지형이 포착돼 눈길을 끌었다.

과학전문매체 라이브사이언스는 9일(현지시간) 캐나다 국경에서 남쪽으로 약 65km 떨어진 아이다호 북부 산악지대 프리스트 강변에서 발견된 된 체스판 같은 독특한 지형을 소개했다.

공개된 사진은 2017년 우주비행사가 촬영한 것으로, 지표면에 거대한 체스판이 펼쳐져 있는 듯한 모습을 확인할 수 있다. 가장 넓은 지점의 너비는 8km에 이르며, 185개의 정사각형 구역으로 구성돼 있다. 각 칸의 면적은 약 13만㎡로, 축구장 24개와 맞먹는 규모다. 다만 촬영된 사진 속에는 모든 구역이 담기지는 않았다.

우주에서 거대한 체스판처럼 보이는 지형이 포착돼 화제가 됐다. (출처=NASA/ISS 프로그램)

이 기묘한 형태의 지형은 약 200년 전인 1800년대부터 시작된 격자형 산림 관리 사업과 관련이 있다. 미국 항공우주국(NASA) 지구관측소에 따르면, 당시 벌목을 할 때 숲 전체를 훼손하지 않기 위해 구역을 번갈아 가며 나무를 베고, 나머지 구역은 새로운 나무가 자라는 동안 숲의 생태계를 유지할 수 있도록 남겨두는 방식이 도입됐다.

벌목 후 빈 구역에는 새 묘목을 심었다. 나무가 충분히 자라면, 맞은 편 구역의 나무를 베는 방식으로 계속 진행했다.

해당 매체는 이 사진이 최근 벌목이 끝난 지 몇 년 뒤에 촬영된 것으로 보인다고 전했다.

체스판 무늬는 특히 겨울철에 두드러져 보이는데, 흰색 사각형 칸에는 어린 묘목 위에 눈이 쌓여선명한 대조를 이루기 때문이다. 물론 여름철에도 무늬는 확인되지만, 밝은 사각형과 어두운 사각형 사이의 차이가 옅어져 다양한 녹색 톤으로 보인다.

관련기사

1918년 스웨덴에서 로그 드라이빙 방식으로 통나무를 이동시키는 모습 (사진=위키피디아)

한편, 이 지역에서 벌목한 목재는 과거 아이다호 다른 지역이나 그 밖에 제재소로 운반됐다. 전통적으로는 통나무를 뗏목 형태로 강에 띄워 이동시키는 ‘로그 드라이빙(log driving)’ 방식이 사용됐다. 이는 사람들이 뗏목 위에 올라 긴 장대로 방향을 바꾸며 뗏목들이 걸리지 않도록 운행하는 방식이다. 하지만, 1990년대 들어서면서 강을 다양한 레저 활동 공간으로 활용하기 위해 이 방식은 중단됐다.

통나무는 이제 도로로 운송되고 있으며, 사진을 자세히 보면 체크무늬 숲을 대각선으로 가로지르는 목재 운송 전용 도로의 희미한 흔적을 확인할 수 있다.