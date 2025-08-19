[영상] ‘번쩍’ 번개 동반한 허리케인, 우주서 봤더니

우주 궤도에 있는 기상 위성이 지난 주말 빠르게 세력을 확장해 가는 허리케인 ‘에린’의 모습을 포착했다고 과학전문매체 라이브사이언스가 18일(현지시간) 보도했다.

미국 해양대기청(NOAA)의 GOES-19 위성은 대서양에서 발달한 후 최대 풍속 시속 260km에 달해 빠르게 5등급으로 세력을 강화시키는 허리케인 에린의 모습을 촬영했다.

허리케인 에린이 지난 15일 세력을 불려가면서 태풍의 눈에 불빛이 번쩍이는 모습이 촬영됐다. (출처=콜로라도 주립대학교 대기연구협력연구소 및 미국 국립해양대기청(CSU/CIRA & NOAA))

영상을 자세히 보면 가운데 거대한 태풍의 눈이 뱅글뱅글 도는 모습과 태풍의 눈 주위에서 여기저기 번쩍번쩍 번개가 파란색으로 치는 모습을 확인해 볼 수 있다.

지난 금요일 1등급에 불과했던 허리케인 에린은 하루 만에 5등급까지 세력을 키웠다. 현재는 4등급 규모로 최대 풍속 시속 약 215km에 달한다. 에린은 미국 대륙에 직접 상륙할 것으로 보이지는 않으나 이번 주 바하마와 미국 동부 해안을 이동하면서 높은 파도와 홍수로 해안가를 위협할 가능성이 높다.

허리케인 에린은 올해 대서양 허리케인 중 제일 첫 허리케인으로 기록됐다. (출처=콜로라도 주립대학교 대기연구협력연구소 및 미국 국립해양대기청(CSU/CIRA & NOAA))

정지궤도 운용환경위성(GOES)은 미국 항공우주국(NASA)이 제작하고 NOAA에서 운영하는 위성 네트워크로, 연구진들은 이 위성을 이용하여 지구와 우주의 날씨를 실시간으로 모니터링한다.

최근 기후 변화로 인해 대기와 해수 온도가 상승함에 따라 허리케인이 더욱 빠르게 강해지고 있다. 연구진들은 최근 몇 년 동안 기록적인 평균 해수면 온도를 기록했으며, 수온 상승은 허리케인 성장에 추가적인 에너지를 제공하는 것으로 알려져 있다.