[영상] 캄차카 대지진 쓰나미, 우주서 봤더니

지난 7월 말 러시아 캄차카 반도에서 규모 8.8의 강진으로 쓰나미가 발생해 태평양을 가로질러 미국 하와이까지 긴장시키는 일이 있었다.

지난 주 미국 항공우주국(NASA) 지구 관측소는 캄차카 대지진으로 인해 발생한 쓰나미를 기상위성으로 상세하게 포착한 영상을 공개했다고 IT매체 기즈모도가 최근 보도했다.

2025년 7월 러시아 캄차카 반도 해안에서 발생한 대지진으로 인한 쓰나미를 포착한 SWOT 위성 이미지 (출처=Michala Garrison/NASA 지구 관측소)

NASA와 프랑스 국립우주연구센터(CNES)의 합작 사업 지표수 및 해양 지형(SWOT) 위성은 캄차카지진 발생 약 70분 후 쓰나미의 앞 가장자리 부분을 기록했다. 아래 애니메이션 그래픽에서 가장 진한 빨간색 점은 파도가 0.45m 이상 상승한 지점을 나타낸다.

NASA 제트추진연구소(JPL) 해양학자 벤 해밍턴은 "0.45m 높이의 파도는 대수롭지 않게 보일 수 있지만, 쓰나미는 해저에서 해수면까지 뻗어 나가는 파도다”며, "바다에서는 30~60cm 정도밖에 안 되는 높이가 해안의 얕은 물에서는 약 9m까지 치솟을 수 있다"고 밝혔다.

강력한 지진은 막대한 양의 바닷물을 밀어낼 때 쓰나미를 유발한다. 규모 8.8의 이번 지진으로 발생한 쓰나미는 예상보다 강도가 덜 강력했다. 하지만 BBC 보도에 따르면, 진원지 인근 캄차카 반도 카렐리야 해안 마을들을 덮쳐 최대 4m 높이의 파도를 일으켰다. 이 모습을 해안 절벽을 따라 개를 산책시키던 사람이 영상으로 포착해 공개하기도 했다.

카렐리야 해안에서 한 남성이 개를 산책시키다가 쓰나미를 만났다. (영상=유튜브 @intresting stuff)

SWOT 위성은 쓰나미 파도의 높이, 모양, 방향에 대한 자료를 수집해 미 해양대기청(NOAA) 쓰나미 연구센터 과학자들의 예측 모델 개선에 도움을 주고 있다. NASA JPL 해양학자 조쉬 윌리스는 "위성 관측은 연구자들이 쓰나미 원인을 더 정확하게 역추적하는 데 도움이 되며, 이번 사례에서는 NOAA의 쓰나미 예측이 정확했음을 보여주었다"고 밝혔다.

NOAA는 이런 예측 모델의 결과를 기반으로 쓰나미 가능성이 있는 해안 지역 사회에 경보를 발령하고 있다.