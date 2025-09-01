"태양이 트림했더니 붉게 변했다"…희귀한 붉은 오로라 포착 [우주서 본 지구]

미국 항공우주국(NASA) 우주 비행사가 국제우주정거장(ISS)에서 보기 드문 붉은 오로라를 촬영해 공개했다고 IT매체 디지털트렌드가 31일(이하 현지시간) 보도했다.

오로라는 태양풍의 하전 입자가 지구 상층 대기의 원자나 분자와 충돌할 때 발생하는 자연광 현상으로 지구 하늘에서 종종 관측된다. 우주비행사들은 이런 장관을 우주에서 자주 목격하지만 대부분은 녹색 오로라이며, 이번처럼 강렬한 붉은 색 오로라는 매우 드문 현상이다.

국제우주정거장에서 특별한 붉은 색 오로라를 포착해 공개했다. (영상=돈 페티트 엑스 @astro_Pettit)

돈 페티트는 31일 영상과 함께 "이 정도 규모와 강렬함을 지닌 붉은 오로라는 흔치 않은 현상으로, 6개월 간의 ISS 임무 동안 약 2~3회 발생한다"고 밝혔다.

녹색 오로라는 주로 약 100~200km 정도의 낮은 고도에서 나타나는 반면, 붉은색 오로라는 고도 200km 이상의 높은 고도에서 나타난다. 붉은색 오로라는 드물게 나타나며, 특정 대기 조건에 따라 발생한다.

사진=돈 페티트

오로라는 지상에서도 볼 수 있지만, 약 400km 상공 ISS에서 보이는 강렬한 오로라는 육지에서 볼 경우 그렇게 강렬한 색을 띠지 않을 가능성이 크다고 해당 매체는 전했다.

페티트는 과거 붉은 오로라의 극적인 모습을 "태양이 트림을 하고 대기가 붉게 변한다"라는 말로 묘사한 적 있다. 이는 태양 활동의 강력한 폭발로 인해 지구 대기가 갑자기 눈부신 붉은 빛으로 변하는 모습을 재미나게 표현한 문구다.

70세의 나이로 NASA에서 가장 나이 많은 우주비행사에 이름을 올린 돈 페티트는 현재까지 네 차례 궤도 비행을 수행한 후 지구로 귀환했다. 그는 220일간 ISS에서 머물며 다른 우주인처럼 과학 실험을 진행하고 다양한 우주 활동을 진행했다.

