[영상] "비현실적"…허리케인 멜리사 속으로 들어갔더니

‘허리케인 헌터’가 초대형 허리케인 멜리사의 중심 속으로 비행하며 촬영한 영상이 공개됐다고 라이브사이언스 등 외신들이 29일(이하 현지시간) 보도했다.

공개된 영상은 ‘허리케인 헌터'로 불리는 미국 공군 예비군 제53기상정찰비행대가 27일 허리케인 속에 진입해 촬영한 것이다.

허리케인 헌터들이 허리케인 멜리사의 눈으로 들어가 촬영한 영상이 공개됐다. (영상=엑스 @ @FlynonymousWX)

영상 속은 거대한 소용돌이 구름의 벽으로 둘러싸여 있고 기묘할 정도로 고요하고 거의 황홀한 분위기를 자아낸다. 허리케인의 눈이 구름 벽의 높이에 따라 바깥쪽으로 기울어져 원형 경기장처럼 보이는 ‘경기장 효과’도 볼 수 있다.

영상=엑스 @US_Stormwatch

유럽우주국(ESA)의 센티넬-2 위성이 촬영한 또 다른 사진들도 허리케인의 위력이 절정에 달했을 때의 허리케인의 눈을 정면으로 내려다보고 있다.

27일 5등급으로 격상된 멜리사의 위력적인 규모는 노련한 허리케인 헌터들도 당초 계획보다 일찍 귀환하게 만들었다. 27일, 28일 비행 도중 모두 심한 난기류로 인해 조기 귀환한 것으로 알려졌다.

센티넬-2 위성이 촬영한 멜리사 (사진=엑스 @forecaster25)

항공기를 타고 이 과정에 직접 참여한 미국 마이애미 대학 과학자 앤디 헤이즐턴은 "5등급 항공기를 처음 타봤는데, 지금까지 경험한 것 중 가장 격렬했다"고 밝혔다.

지름이 약 16km에 달하는 허리케인 멜리사는 대서양 지역에서 육지에 상륙한 허리케인 중 가장 위력적인 허리케인 중 하나로 전해지고 있다.

28일 자메이카에 상륙하면서 최대 풍속은 약 290km에 달했고, 돌풍은 약 340km에 달했다. 이로 인해 섬나라 자메이카 전역이 피해를 입었고 수십 명이 숨지고 수만 명의 이재민이 발생했다. 직접 피해를 입은 자메이카 국민은 약 150만 명으로 추산된다.

AP 통신, CNN 방송 등에 따르면 29일 쿠바, 아이티, 자메이카 등 카리브해 섬나라를 강타한 멀리사로 인해 최소 수십명이 숨지거나 실종된 것으로 잠정 집계됐다. 현재 멜리사는 2등급 허리케인으로 세력이 약화되어 쿠바를 통과하고 있으며 이후 바하마로 접근할 것으로 예상된다.