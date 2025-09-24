[포토] "대만서 14명 사망"…슈퍼태풍 라가사, 우주서 봤더니

올해 가장 강력한 태풍으로 기록된 제18호 태풍 ‘라가사’가 대만을 강타해 최소 14명이 숨지고 124명의 실종자가 발생했다.

이런 가운데 라가사를 우주에서 포착한 사진이 공개됐다고 라이브사이언스 등 외신들이 23일(이하 현지시간) 보도했다.

라가사는 지난 18일 필리핀 인근 서태평양에서 발생한 뒤 세력을 키워 대만에 상륙했다. 이로 인해 최소 14명이 사망하고 18명이 부상을 입었으며, 124명이 실종됐다. 태풍은 현재 중국 남부 해안과 홍콩을 향해 이동 중이다.

JAXA 우주인 키미야 유이가 국제우주정거장에서 촬영한 슈퍼 태풍 라가사 (출처=키미야 유이/X/@Astro_Kimiya)

라가사는 시속 270㎞를 넘는 강풍을 동반한 슈퍼 태풍으로, 올해 가장 위력적인 열대성 폭풍으로 기록됐다.

미국 항공우주국(NASA)은 23일 지구관측위성 테라에 탑재된 중간해상도 영상 분광계(MODIS)로 촬영한 라가사의 모습을 공개했다.

NASA 기상위성이 촬영한 라가사의 모습 (출처=NASA 지구관측소)

사진에서 주위의 대만과 필리핀, 홍콩 주변을 뒤덮은 거대한 구름과 또렷하게 드러난 태풍의 눈을 확인할 수 있다.

국제우주정거장 우주비행사도 라가사의 모습을 촬영해 공개했다. 일본우주항공연구개발기구(JAXA) 우주인 키미야 유이가 촬영한 사진에서도 동그랗게 움푹 들어간 태풍의 눈을 볼 수 있다.

기상 당국은 태풍이 서북서 방향으로 이동해 24일 중국 광둥성에 상륙한 후 베트남 북부와 라오스로 이동할 것으로 예상했다. 중국에 상륙하면 다소 세력이 약화될 것으로 보이지만, 미국 합동태풍경보센터(JTWC)는 “라가사가 강한 방사성 기류와 따뜻한 해수면, 낮은 수직 풍속 차이 등 태풍 발달에 유리한 환경을 통과하고 있다”고 밝히며, 여전히 시속 230㎞의 강풍을 동반하는 4등급 허리케인급의 강력한 태풍이라며 주의를 당부했다.

라가사의 북상으로 중국과 홍콩이 초비상에 걸렸다. 홍콩은 이미 700편 이상의 항공편이 취소됐으며 유치원과 초등학교, 중학교는 22일부터 휴교에 들어갔다.