우박이 지구에 긴 흉터 남겼다 [우주서 본 지구]

대규모 우박 폭풍이 지구 표면에 긴 흉터를 남긴 모습이 우주에서 포착됐다고 과학전문매체 라이브사이언스가 최근 보도했다.

미국 항공우주국(NASA) 위성은 지난 달 20일 캐나다 앨버타주를 강타한 우박 폭풍의 여파를 촬영했다. 그 여파로 그랜드 캐년의 절반 크기인 길이 약 200㎞, 폭 15㎞에 달하는 거대한 흔적이 남았는데, 이 모습이 우주에서도 뚜렷하게 관측됐다. NASA 측은 “늦여름 초목이 푸르게 성장해 이 현상이 특히 선명하게 드러났다”고 설명했다.

위성 사진 속 길게 생긴 줄무늬는 우박 폭풍이 남긴 흔적이다. (출처=NASA/AQUA/MODIS)

캐나다 웨스턴 대학 연구진은 북부 우박 프로젝트(Northern Hail Project)의 일환으로 피해 구간을 조사해 “프로젝트 역사상 최악 수준 중 하나"라고 평가했다.

이번 폭풍은 낙뢰는 거의 없었으나 우박과 강풍으로 주택, 차량, 사회 기반 시설에 광범위한 피해를 입혔다. 일부 우박의 경우 크기가 너비 5㎝에 달했고 풍속은 시속 120㎞를 넘어 거의 1등급 허리케인에 맞먹는 위력을 보였다.

우박 폭풍으로 피해를 입기 전(왼쪽)과 후(오른쪽)를 비교한 모습(출처=NASA 지구 관측소, Michala Garrison 제공, NASA EOSDIS LANCE 및 GIBS/Worldview의 MODIS 데이터 사용)

NASA 관계자는 캐나다 앨버타주가 심각한 폭풍이 자주 발생하지는 않지만, 매년 수십 건의 우박이 보고된다고 밝혔다. 캐나다 보험국은 앨버타주의 악명 높은 우박 폭풍은 고도와 로키 산맥과의 인접성 때문이라고 설명했다. "낮은 고도에는 습한 공기가, 산 정상에는 매우 차갑고 건조한 기류가 형성돼 이런 조건이 만들어진다"는 설명이다.

전문가들은 전반적으로 기후 변화로 인해 캐나다를 포함한 다른 지역에서도 이 같은 극한 기상 현상이 더 심해지고 있다고 경고했다.

한편 NASA 랭글리 연구센터 연구진들은 이와 같은 파괴적 폭풍을 사전에 예측하고 피해를 줄일수 있는 방법을 연구 중이다. “첨단 식별 기술을 통해 위성으로 얻을 수 있는 정밀하고 일관된 데이터를 확보해 심각한 폭풍의 분포와 빈도를 측정할 수 있다”며, “장기 위성 기록은 심각한 폭풍 활동과 위험에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있다”고 설명했다.