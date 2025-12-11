12월 美 FOMC 0.25%p 금리 인하…파월 "내년 1월 결정 안내려"

미국 연방준비제도(연준)가 올해 마지막 공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 범위를 0.25%p 인하하기로 결정했다.

9~10일(현지시간) FOMC는 이 같은 결정을 밝혔다. 지난 9월 9개월 만에 금리 인하 재개에 나선 연준은 세 차례 연속 금리를 내렸다. 이는 2022년 10월(3.25%) 이후 가장 낮은 수준이다.

이날 FOMC 결정은 FOMC 위원 중 3명의 위원이 반대표를 던졌다. 금리 인하에 찬성하는 위원은 9명, 반대하는 위원은 3명으로 3명의 위원이 반대표를 던 진 것은 2019년 9월 이후 처음이다. 스티브 미란 연준 이사는 0.5%p의 금리 인하를 주장했으며 제프리 슈미트 캔자스시티 연방은행(연은) 총재와 오스틴 굴스비 연은 총재는 금리 동결을 지지했다.

10일(현지시간) 열린 미국 연방준비제도 공개시장위원회(FOMC)에서 제롬 파월 연준의장이 발언하고 있다.(사진=연준 유튜브)

시장은 이날 연준의 금리 인하를 기정사실화하면서 향후 금리 인하 횟수와 시기에 대해 주목해왔다.

일단 FOMC 결정 이후 성명서 문구는 1년 전 성명서의 표현이 쓰였다. 성명서에 따르면 "연방 기금 금리 목표 범위에 대한 추가 조정의 정도와 시기를 고려할 때, 새로 발표되는 데이터, 변화하는 경제 전망, 그리고 위험 요소들의 균형을 신중하게 평가할 것"이라고 밝혔다.

CNBC는 이 표현은 2024년 12월 회의 당시에 FOMC가 당분간 금리 인하를 중단할 가능성이 높다는 신호로 해석됐다고 밝히며, 이후 FOMC는 2025년 9월 회의까지 추가 금리 인하를 승인하지 않았다고 해석했다.

FOMC 위원들이 생각하는 향후 금리 향방을 가늠할 수 있는 점도표(dot plot)를 살펴보면 금리가 2026년과 2027년에 각각 한 차례 금리 인하가 있을 것이라고 예상했다. 지난 9월과 큰 차이가 없지만 위원 간 의견 차는 드러났다.

금리 인하에 반대표를 던진 두 명의 위원 외에도, 투표권이 없는 네 명의 위원이 '약한 반대' 의사를 표명했다. 또한 7명의 위원은 내년 금리 인하가 없어야 한다는 입장을 밝혔다.

시장은 '매파적(통화 긴축 선호) 금리 인하'가 이번에 이어질 것으로 예견했는데, 이를 전적으로 보여준 셈이다.

제롬 파월 연준 의장은 "물가 안정과 낮은 실업률 유지라는 연준의 책무 사이서 지속적이 긴장이 존재하는 것은 이례적"이라면서도 "이번 논의는 제가 연준에서 14년 동안 해왔던 어떤 논의보다도 훌륭했고 존중하는 분위기 속에서, 각자 확고한 견해를 가진 사람들이 모여 함께 결정을 내릴 수 있었다"고 설명했다.

또 그는 이번 금리 인하로 "우리는 경제가 어떻게 전개될 지 지켜볼 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.

이번 FOMC를 종합해보면 내년에는 한 차례 금리 인하가 예상된다. 파월 의장은 "중립금리 범위에 상단에 있다"며 "세 번이나 금리를 인하했고 1월 금리 인하에 대해서 아직 아무런 결정을 내리진 않았고 경제 상황을 지켜보는 것이 현명하다고 생각한다"고 발언했다.

경제 전망과 관련해 연준은 2025년 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 1.7%로 예상해 9월 전망치보다 1.6%보다 0.1%p 상향 조정했다. 2026년은 9월 전망치보다 0.5%p 상향 조정한 2.3%로 제시했다. 연준은 인플레이션이 2028년까지 목표치인 2%를 웃도는 수준을 유지할 것으로 관측했다.

인플레이션은 내년에 2.4%로 둔화될 것으로 예상되며, 이는 9월 전망치인 2.6%보다 낮은 수치이다. 실업률은 9월에 예상했던 것과 같은 4.4%를 유지할 것으로 내다봤다.

인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 연준이 선호하는 지표에 따르면 9월 인플레이션은 연율 2.8%를 기록했습니다. 이는 몇 년 전 최고치보다는 상당히 낮은 수치이지만, 여전히 연준의 목표치인 2%를 훨씬 웃도는 수준이다.

파월 의장은 인플레이션에 대해 "실제로 인플레이션을 과도하게 부추기는 것은 관세"라며 "관세가 없었다면 인플레이션은 2% 초반대였을 겅시며, 물가 상승이 일회성으로 끝나도록 할 것"이라고 설명했다.

특히 그는 "단기적으로 인플레이션은 상승 위험이 크고 실업률은 하락 위험이 큰, 어려운 상황"이라며, "고용과 인플레이션 목표 사이의 긴장 관계 속에서 정책을 펼치는 데 있어 위험 부담이 없는 길은 없다"고 강조했다.

연준은 금리 결정과 더불어 국채 매입을 재개한다고 발표했다. 연준은 12일부터 400억 달러 규모의 국채를 매입하는 것으로 시작할 예정이다. 이후 매입 규모는 몇 달 동안 높은 수준을 유지하다가 상당히 축소될 것으로 보인다. 연준은 지난 10월 회의에서 국채 축소를 중단하겠다고 발표한 바 있다. 이번 조치는 단기 자금 시장의 압박에 대한 우려가 커지는 가운데 나왔다.

한편, 제롬 파월 연준의장은 내년 5월 임기 만료를 앞두고 있다. 남은 FOMC는 세 번이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 9일 곧 연준 후보를 지명할 것이라고 밝혔다. 유력 인물로는 케빈 해셋 국가경제위원회 위원장이 거론되고 있다.

이날, 연준의 금리 인하와 내년에도 추가 통화정책 완화가 이어질 것이라는 전망에 주요 증시는 상승했다. 시장은 2025년 마지막 금리 결정으로 연말 '산타클로스 랠리'를 위한 발판을 마련했다고 보고 있다.

다우존스 산업평균지수는 전 거래일 대비 1.2% 상승한 48057.75로 마감했고, S&P500 지수는 0.67% 상승한 6886.68로 장을 마쳐 지난 10월 29일 이후 사상 최고치를 경신했다. 나스닥 지수는 전 거래일 대비 0.33% 오른 23654.16으로 장을 마쳤다.