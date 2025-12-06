美 9월 개인소비지출 정체…높아진 금리 인하 기대감

미국 연방준비제도(연준)이 물가 데이터로 중요하게 보는 근원 개인소비지출(PCE) 물가 상승률이 완만한 것으로 조사됨에 따라, 오는 10일(현지시간)열리는 공개시장위원회(FOMC)에서 한 차례 금리를 인하할 것이라는 기대감이 높아진 양상이다.

5일 발표된 미국 9월 근원PCE는 전월 대비 0.2%, 전년 동월 대비 2.8% 상승했다.

물가상승률 자체는 완만했지만 개인소비지출이 정체된 것으로 나타났다. 9월 실질PCE는 전월 대비 0%로 정체됐다. 소비 지출 둔화는 자동차·의류 등의 상품 지출이 5월 이후 최대폭 감소한데 기인했다.

(사진=이미지투데이)

명목 서비스 지출은 전월 대비 0.4% 증가했는데, 골드만삭스 등은 주식시장 랠리로 부를 축적한 고소득 가계가 주도하고 있다고 분석했다.

이날 미시건대학이 발표한 12월 소비자 심리지수는 53.3으로 5개월 만에 상승 반전했고, 연간 인플레이션 전망치는 11월 4.5%에서 12월 4.1%로 하락했다.

관련기사

국제금융센터 보고서에 따르면 경제학자들은 소비 지출의 약세와 근원PCE의 완화로 연준이 12월 금리를 0.25%p인하할 것으로 전망했다. CME 페드 워치에 따르면 12월 0.25%p 연준이 금리를 낮출 가능성은 87.2%다.

신용평가사 피치는 "미국 경제는 완만한 인플레이션 압력 속에 노동시장이 약화되고 있다"며 "여기에 중점을 둔다면 금리 인하 필요성이 다시 강화될 것"이라고 분석했다.