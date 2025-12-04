진옥동 신한금융 회장, 연임 성공…"AX에 전향적 대응 돋보여"

차기 신한금융지주 최종 후보로 진옥동 현 신한금융 회장이 낙점됐다.

4일 서울 중구 신한은행 본점에서 열린 신한금융 회장후보추천위원회(회추위)은 진옥동 회장을 차기 회장으로 내정했다고 밝혔다.

곽수근 회추위원장은 "진옥동 회장 재임 중 괄목할 만한 성과를 창출하면서 경영 능력을 검증받은 바 있다"며 "단순 재무적 성과를 넘어서 디지털 및 글로벌 등 그룹의 미래 경쟁력을 강화하고 신한 밸류 업 프로젝트를 통해 기업 가치를 한 단계 레벨업했으며, 차별적인 내부통제 문화를 확립하는 등 내실 경영을 강화한 것이 높은 평가를 받았다"고 그 배경을 설명했다.

이날 면접에서 진옥동 회장은 회추위원들에게 지속 가능한 경영과 차기 후계자를 위한 경영 승계에 대한 의견을 피력했고, 회추위원들에게 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. 곽 위원장은 "신한 문화가 잘 그룹 전체에 확산되도록 해서 안정적이고 지속적인 경영을 하고, 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX) 환경 변화에 전향적으로 대응하고 글로벌 경영 역량을 더 높이겠다는 것이 돋보이는 점"이라고 언급했다.

진옥동 신한금융지주 회장.

또 그는 "진옥동 회장에게 질의를 많이 한 것이 경영 승계였다"며 "그는 경영 승계가 그냥 경영권을 넘겨주는 것이 아니라 사업하는 마음, 신한의 정신을 이어가는 것이라고 답변하면서 앞으로 (새로운 임기)3년 동안에 후계자를 잘 양성해서 신한 정신을 이어갈 지도자를 만들어가는게 중요하다고 생각한다고 답했다"고 부연했다.

신한금융지주 회추위는 차기 회장을 뽑기 위해 9월 26일부터 경영 승계 절차를 개시했다. 1·2차 후보군을 내고 이날 압축 후보군 4명에 대한 최종 면접을 진행했다. 최종 후보자로 내정된 진옥동 회장은 2026년 3월 주주총회의 승인을 거쳐 새로운 임기 3년동안 다시 신한금융지주를 진두지휘하게 된다.

진옥동 회장은 1961년생으로 일본법인 SBJ은행 법인장을 거쳐 2019년 신한은행장에 선임돼 4년 간 은행을 이끌었다. 이후 2023년 3월 신한금융지주 회장으로 취임했다. 취임 첫 해인 2023년 당기순이익은 4조3천680억원이었으며 2024년 4조5천180억원으로 증가했다.