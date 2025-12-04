차기 신한금융 회장 최종 면접 때도 외부 후보 비공개

차기 신한금융지주 회장 후보들의 최종 면접이 4일 서울 중구 신한은행 본점서 진행 중인 가운데, 외부 후보의 신상에 대해 끝내 공개하지 않았다.

이날 인터뷰 전 4명의 후보자 중 진옥동 신한금융지주 회장, 이선훈 신한금융투자증권 대표, 정상혁 신한은행장은 면접에 임하는 각오 등을 이야기했다. 비공개였던 외부 후보자는 이마저 건너뛰었다.

신한금융 관계자는 "외부 후보자를 끝내 공개하지 않는 것으로 결정했다"고 설명했다.

신한금융지주 차기 회장 후보인 진옥동 현 신한금융지주 회장(왼쪽부터), 이선훈 신한투자증권 대표, 정상혁 신한은행장이 4일 오전 서울 중구 신한금융지주 본사에서 열린 개별 최종 면접에 참석해 취재진 질문에 답변하고 있다.(사진=뉴스1)

한편, 이날 오전 9시께 진옥동 회장부터 면접에 참여했다. 진옥동 회장은 "신한의 50년, 100년 경쟁력을 이어가기 위한 것이 무엇인가, 어떻게 하면 신한이 달라질 것인가에 대해 말할 것"이라며 "신한이 40년전에 창업했을때 초심을 어떻게 찾아갈 것인가를 어필하겠다"고 말했다.

뒤를 이은 이선훈 신한투자금융 대표는 "지금 본격적인 투자의 시대를 맞이해서 자본시장을 중심으로 면접에 성실하게 임할 예정"이라고 언급했다.

정상혁 신한은행장은 "우리 그룹에는 '신한문화'라는 정신이 있다"며 "이 문화를 더 계승, 발전시켜 사회에 공헌하고 고객 중심 금융그룹이 되도록 하겠다"고 강조했다.

관련기사

정 은행장은 또 "생산적 금융과 포용 금융, AI(인공지능) 기술 등이 그룹에 꼭 필요한 부분"이라며 "정부가 강조하는 소비자 보호 역시 중요하다"고 덧붙였다.

신한금융그룹 회장후보추천위원회(회추위)는 면접 진행 후 이날 오후 12시께 최종 후보 1인을 선정해 발표할 예정이다. 최종 후보자는 내년 3월 열리는 주주총회에 추천되며, 앞으로 3년간 임기를 수행하게 된다.