진옥동 "신한금융 50년 경쟁력과 초심찾기 어필할 것"

차기 회장 후보군에 포함된 진옥동 신한금융지주 회장이 4일 서울 중구 신한은행 본점에서 열린 최종 면접에 참석했다.

진 회장은 "앞으로 신한 50년 경쟁력 이어가기 위한 것이 무엇인가 어떻게 하면 신한이 달라질것인가"를 고민했다고 말했다.

이어 그는 "신한이 40년전에 창업했을때 초심을 어떻게 찾아갈것인가"를 강조하겠다고 부연했다.

다른 후보자들에 대해 진옥동 회장은 "그분들의 관점도 참고해야할 부분이 많을 것"이라며 "다양한 관점들을 이사님들에게 어필할 수 있는 좋은 기회"라고 설명했다.

연임에 관한 질문에 대해선 말을 아꼈다.