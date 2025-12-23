미국 최대 암호화폐 채굴센터 우주서 봤더니…왜 빨갛지?

영국 위성업체 세트뷰(SatVu)의 열추적 위성이 세계 최대 비트코인 채굴센터 중 하나를 포착한 사진이 공개됐다고 우주과학매체 스페이스닷컴이 22일(현지시간) 보도했다.

공개된 사진은 미국 텍사스주 록데일에 위치한 비트코인 채굴 데이터센터의 모습이다. 위성 사진을 통해 이 데이터센터에서 발생하는 열이 주변 환경으로 방출되는 모습을 확인할 수 있다.

위성 업체 세트뷰가 미국 최대 규모의 암호화폐 채굴 데이터 센터를 위성 사진으로 포착했다. (사진=세트뷰)

세트뷰는 이 사진에 대해 구체적으로 어떤 시설이라고 명시하지는 않았다. 하지만 록데일에는 라이엇 플랫폼 비트코인 채굴장이 있기 때문에 그 곳에서 발산되는 열을 포착한 것으로 분석된다. 미국 최대 규모로 알려진 이 채굴센터는 700MW(메가와트) 급 에너지를 소비하는 것으로 알려져 있는데, 이는 30만 가구가 사용하는 전력량과 맞먹는 수준이다.

회사 측은 이 이미지가 규제기관과 전력망 운영자들에게 해당 시설이 주변 환경과 지역 전력망에 미치는 영향을 보다 잘 이해시키는 데 도움이 될 수 있을 것으로 보고 있다.

세트뷰 측은 "오늘날 데이터센터 구축은 엄청나게 빠른 속도로 진행되고 있으며, 현장에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 이해할 수 있는 방법이 필요하다”며, “열화상 데이터는 보고서나 발표를 통해 몇 주 후에 알게 되는 것이 아니라, 운영 활동이 발생하는 순간에 객관적인 시각을 제공한다"고 밝혔다.

사진=세트뷰

이 사진은 세튜뷰의 HotSat-1 위성이 촬영한 것이다. 위성에 탑재된 열화상 카메라는 동급 최고 수준으로 궤도상의 다른 온도 측정 장치보다 해상도가 10배 이상 뛰어나다고 알려져 있다.

회사 측은 “이미지를 보다 가까이에서 보면 어떤 변전소와 냉각 시스템에 부하가 걸리고 있는지 확인할 수 있는데, 이는 실제 운영 상태를 보여주는 명확한 물리적 지표”라며 “이런 정보들을 종합하면 주요 데이터센터 부지가 실시간으로 어떻게 변화하고 있는지 알 수 있다"고 설명했다.

맥킨지 컨설팅에 따르면, 컴퓨팅 데이터센터에 대한 투자는 지속적으로 증가해 2030년에는 70억 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 전 세계 데이터 센터는 전 세계 이산화탄소 배출량의 약 0.5%를 차지하는 것으로 추산된다.

특히 비트코인 채굴은 에너지 집약적인 활동으로, 최근 한 연구에 따르면 비트코인 거래 한 건당 발생하는 이산화탄소량은 휘발유로 구동하는 자동차가 2천500㎞를 주행할 때 발생하는 양과 거의 같다고 알려졌다.