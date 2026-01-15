[포토] 극한 한파, 우주서 봤더니…美 호수에 펼쳐진 신비한 얼음 띠

미국 시카고를 강타한 극한 한파로 미시간 호수가 얼어붙으며 만들어낸 장관이 우주에서 촬영돼 화제를 모았다.

과학매체 라이브사이언스는 최근 2025년 초 시카고를 비롯한 미국 동부 지역을 덮친 이례적인 한파 당시 위성이 포착한 사진을 소개했다.

위성 랜드샛 8호가 2025년 1월 시카고에 닥친 한파 동안 촬영한 미시간 호수의 모습 (사진=NASA/랜드샛 8호)

공개된 위성 사진에는 눈 덮인 시카고 인근 미시간 호수 표면에 소용돌이 구름처럼 휘몰아치는 신비로운 얼음 띠가 펼쳐진 모습이 담겼다. 전문가들은 이 풍경이 극소용돌이(polar vortex)의 변화로 촉발된 극심한 한파 속에서 형성된 것이라고 설명했다.

극소용돌이는 북극과 남극 상공 성층권에 자리한 강한 편서풍 띠로, 겨울철에는 북극의 찬 공기를 가두며 중위도 지역 날씨에 큰 영향을 미치는 현상이다.

작년 1월 19일부터 24일 사이, 미국 동부 지역은 극한 한파에 시달렸다. 이는 북극 상공 성층권에 지속적으로 존재하는 차가운 저기압 영역인 극소용돌이가 갑작스럽게 확장한 영향이 원인 중 하나로 꼽힌다. 미국 해양대기청(NOAA)에 따르면 이 기간 시카고의 기온은 섭씨 영하 36도까지 떨어졌다.

급격한 기온 하강에 강한 해풍이 더해지면서 호수 해안선 주변에 얼음이 형성됐고, 이 얼음이 바깥쪽으로 밀려나가며 소용돌이 형태의 띠를 만들어냈다. 위에서 내려다보면 구름처럼 보이지만, 미 항공우주국(NASA) 지구 관측소는 사진 속 띠가 모두 얼음이라고 밝혔다.

사진이 촬영된 당시 미시간 호수 전체 면적의 약 20%가 얼음으로 덮여 있었는데, 이는 해당 시기 평균보다 약간 높은 수준으로 알려졌다.

NOAA 산하 그레이트 레이크스 환경 연구소(GLERL)의 빙하 기후학자 지아 왕은 “호숫가 근처의 어둡고 가느다란 얼음이 해안에서 멀어질수록 더 두껍게 쌓여 거친 가장자리를 형성했을 가능성이 있다”며 “이 경우 위성 사진에서 더 하얗게 보일 수 있다”고 설명했다.

관련기사

미시간주 세인트조셉에 있는 티스코니아 공원의 미시간 호숫가에는 모래 기둥들이 장식되어 있다. (사진=Terri Abbott)

미국 시카고 겨울의 낮은 기온과 강풍은 겨울철 보기 드문 장관을 잇따라 만들어내고 있다. 2022년 초에는 미시간 호숫가 해변에서 솟아오른 모래 기둥이 눈길을 끌었다. 공개된 사진은 마치 다른 행성에 온 것 같은 느낌을 준다.

이 모래 기둥들은 높이가 7.6~56㎝로 제각각이었는데, 이 모래조각은 강풍이 얼어붙은 모래 층을 천천히 침식시켜 만든 것으로 ‘후두(hoodoos)’라고 불린다.