美 이민 단속 여파에 타깃 매장 혼란…직원 출근 거부 잇따라

미국 대형 유통업체 타깃이 본사가 있는 미네소타주에서 이민 단속이 강화되자 이에 대한 항의 시위 여파로 매장 운영에 차질을 빚고 있다. 일부 매장 직원들이 출근을 거부하면서 본사와 현장 모두 혼란이 이어지고 있다.

22일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미 이민세관단속국(ICE)이 미네소타주 미니애폴리스 일대에서 대대적인 단속을 벌이면서 타깃 매장 직원들 사이에 불안이 확산되고 있다.

외신은 이달 초 미네소타주 일대에서 단속을 강화하는 과정에서 타깃 매장 직원 2명이 일시적으로 구금되는 일이 발생했다고 설명했다. 두 직원은 미국 시민권자로 확인됐지만, 이 사건 이후 현장 근무자들 사이에서 불안이 급속히 퍼졌다.

타깃 매장 전경,(사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

이에 따라 미니애폴리스와 인근 트윈시티 지역의 일부 타깃 매장에서는 인력 공백이 발생했고, 본사 차원에서도 예정됐던 대면 근무 주간을 연기하는 사례가 나타났다.

이에 현지 종교 지도자들과 시민단체들은 타깃에 대해 연방 요원의 매장 및 주차장 출입을 금지하고, 이민 단속을 비판하는 명확한 공식 입장을 내놓을 것을 요구하고 있다. 브라이언 코넬 타깃 최고경영자(CEO)는 이들과 직접 면담을 가질 예정이라고 외신은 설명했다. 타깃 측은 이번 사안과 관련해 답변을 거부했다.

회사의 최고인사책임자(CHRO) 멀리사 크레머는 내부 공지를 통해 매장 주변 상황으로 인한 혼란에 대비해 보안팀이 현장 직원들과 소통을 강화하고 있으며, 정부 관계자와 지역사회 이해관계자들과도 협의 중이라고 밝혔다.

직원들 사이에서는 회사의 침묵을 둘러싼 내부 불만도 커지고 있다. 외신에 따르면 일부 직원들은 사내 메신저를 통해 법 집행 기관의 현장 활동에 어떻게 대응해야 하는지에 대한 명확한 지침이 부족하다고 지적했다.

관련기사

이민 단속과 시위 여파는 타깃뿐 아니라 지역 경제 전반에도 영향을 미치고 있다. 쇼핑객과 직원 발길이 줄어들면서 인근 식당과 호텔 등도 타격을 받고 있다는 분석이다. 미니애폴리스 도심상공회의소 측은 방문객 감소가 지역 경제 회복 흐름에 냉각 효과를 주고 있다고 밝혔다.

외신은 타깃이 최근 다양성 정책 축소를 둘러싼 소비자 반발로 어려움을 겪은 데 이어, 새 CEO 취임을 앞둔 상황에서 또다시 정치·사회적 논란에 휘말리게 됐다고 설명했다.