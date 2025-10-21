"韓, AI 인재 순유출국"…美 반이민 정책에 '기회'

미국에서 이탈하는 인공지능(AI) 인재를 국내로 유입시켜 글로벌 경쟁력을 확보해야 한다는 전략적 제안이 나왔다.

21일 한국산업기술진흥협회 '글로벌 AI 인력 현황' 보고서에 따르면 국내 AI 인재 기반은 견고하지 못한 실정이다. 이번 보고서는 미국 스탠퍼드 인간중심 AI 연구소(HAI)와 호주전략정책연구소(ASPI) 등 해외 주요 기관 자료를 종합 분석했다.

호주 ASPI의 '인재 흐름' 데이터를 보면 한국 AI 학부 졸업생의 38.6%가 해외 대학원으로 진학했다. 특히 32.9%는 미국행을 택했다.

미국에서 이탈하는 인공지능(AI) 인재를 국내로 유입시켜 글로벌 경쟁력을 확보해야 한다는 전략적 제안이 나왔다. (사진=챗GPT)

반대로 미국은 학부 졸업생 93.7%가 자국 대학원에 진학해 국내 상황과 대조를 이뤘다.

스탠퍼드 HAI의 'AI 인덱스 2025'는 지난해 기준 한국을 AI 인재 순유출국으로 분류했다. 국내 AI 분야 외국인 인재 비중도 미미했다. 지난해 기준 외국인 종사자는 604명으로 전체의 1.1%에 그쳤다.

인재 공급 기반마저 흔들린다는 우려가 나온다. 국내 AI 유관 학과 박사 졸업자 수는 지난 2021년 394명에서 2023년 386명으로 오히려 줄었다.

다만 최근 미국 내 상황은 기회 요인으로 꼽힌다. 미국의 연구개발(R&D) 예산 삭감과 자국우선주의 정책 기조로 AI 인재들의 이탈 가능성이 커졌기 때문이다.

실제로 지난 3월 학술지 네이쳐 조사에서 미국 내 과학자 75%가 '이민 정책 변화로 미국을 떠나는 것을 고려한다'고 답했다.

유럽연합(EU) 등 경쟁국들은 이미 발 빠르게 움직이고 있다. EU는 '과학을 위해 유럽을 선택하세요' 이니셔티브를 발표하는 등 미국 이탈 인재 유치에 나섰다.

보고서는 여러 대안을 제시했다. 학계 중심의 해외 인력 유치를 위한 'AI를 위해 한국을 선택하세요(가칭)' 이니셔티브가 우선 꼽혔다. 또 전문연구요원제도를 AI 분야로 확대 적용해 국내 핵심 인재 유출을 막아야 한다고 봤다.

관련기사

이와 함께 중소·벤처기업의 외국인 인력 활용을 돕는 통합 인턴십 프로그램도 제안됐다. K-테크 패스의 적극적인 활용과 패스트트랙 비자 제도 확대를 통한 정착 지원 강화도 필요하다고 강조했다.

고서곤 한국산업기술진흥협회 상임부회장은 "미국의 인재들이 새로운 기회를 찾는 지금이 바로 한국이 글로벌 인재 유치 경쟁에 박차를 가할 골든타임"이라며 "국내 핵심 인재의 유출을 막는 동시에 미국의 비자 문제 등으로 어려움을 겪는 해외 우수 인재들이 한국을 새로운 대안으로 선택하게 해야 한다"고 강조했다.