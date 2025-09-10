美 구금 한국인 귀국 전세기 10일 출발 무산

외교부 "미국 측 사정으로 지연...조속한 출발 위해 노력"

미국 조지아주에서 구금된 한국인들이 현지시간 10일 귀국행 전세기를 탈 것으로 예상됐으나, 이날 출발이 어렵게 됐다.

외교부는 10일 "조지아 주에 구금된 우리 국민들의 현지시간 10일 출발은 미국 측 사정으로 어렵게 됐다"며 "가급적 조속한 출발을 위해 미측과 협의를 유지하고 있다"고 밝혔다.

구금된 이들은 지난 5일 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 전기차 배터리 합작 공장 건설 현장에서 체포됐다. 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI)은현장을 급습해 전자여행허가제(ESTA), 단기 출장용 비자 'B1' 등을 발급받은 직원들에 대해 불법 체류 및 노동 혐의로 총 총475명을 체포 및 구금 조치했다. 이 중 300여명이 한국인인 것으로 파악됐다.

현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 공장 압수수색 현장(출처=ICE)

LG에너지솔루션과 외교부는 미국 당국에 구금자 조기 석방을 요청하고 협상 중이다. 이날 오전까지만 해도 외교부는 구금자들에 대해 재입국 제한 등 제재 없이 즉시 귀국이 이뤄지도록 협상이 진행되고 있다는 입장을 밝혔다.

이에 따라 오후 2시30분 경(한국시간 11일 오전 3시30분) 귀국행 전세기를 것으로 관측됐지만, 귀국 일정이 지연될 전망이다. 해당 전세기에는 공장 현장에서 함께 체포된 일본인 3명 등도 함께 탑승할 예정이었다.

