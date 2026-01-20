주병기 공정위원장 "쿠팡, 유출 보상을 영업에 활용…정말 화났다"

매불쇼서 5만원 쿠폰 보상 비판하며 "약탈적 사업 멈춰야"

인터넷입력 :2026/01/20 09:13

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

주병기 공정거래위원장이 쿠팡의 개인정보 유출 보상책을 두고 정보유출 사건을 회사 영업에 활용했다며 강하게 비판했다. 온라인 플랫폼에 특화된 규율 체계가 필요하다며 플랫폼법 추진 의지도 함께 밝혔다.

주 위원장은 지난 19일 유튜브 채널 ‘최욱의 매불쇼’에 출연해 쿠팡이 개인정보 유출 피해 보상으로 내놓은 5만원 상당 쿠폰을 언급하며 “정말 화가 많이 났다”고 말했다.

쿠팡이 마련한 보상안은 쿠팡 전 상품 5천원, 쿠팡이츠 5천원, 쿠팡 트래블 2만원, 알럭스 뷰티&패션 2만원 등 총 5만원 규모의 쿠폰으로 구성됐다.

매불쇼에 출연한 주병기 위원장 (사진=유튜브 화면 캡처)

주 위원장은 이에 대해 쿠팡이 이용자들에게 사과하고 피해를 배상하기보다 사건을 활용해 쿠팡의 이용자 네트워크를 확대하려는 것이라고 주장했다.

이어 “5만원 쿠폰을 쓰려면 결국 쿠팡 앱에 다시 접속해 쿠팡이츠·쿠팡플레이 등 자사 서비스를 이용해야 하는 구조”라며 “사고를 낸 기업이 이를 계기로 고객을 플랫폼에 묶어두려는 영업 행위”라고 지적했다. 

주 위원장은 쿠팡의 행태가 이용자를 기만하는 대처라며 “공정거래법은 물론 기업의 사회적 책임 측면에서도 빵점이라고 할 수밖에 없다”고 덧붙였다.

관련기사

기업 윤리와 노동 관련 문제에 대해서는 “노동자의 건강권과 권익을 훼손하는 방식은 글로벌 스탠다드(국제 기준)에 맞지 않는다”며 과거 나이키 등 글로벌 기업의 아동 노동 논란 사례와 닮아 있다고 비판했다.

납품업체 영업 데이터를 활용해 자체브랜드(PB) 상품을 낸다는 의혹에 대해 주 위원장은 '약탈적 비즈니스'라고 강조했다. 주 위원장은 쿠팡을 거대한 실험실에 비유하며 “납품업체가 피땀 흘려 만든 상품의 데이터를 가져가 성공 모델만 골라 가로채는 건 엄격히 제재해야 한다”고 말했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
공정거래위원회 쿠팡 주병기 매불쇼 비즈니스 coupang 온플법

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'3천만원대 테슬라' 나왔다…전기차 가격전쟁 시동

[AI기본법 시행①] 韓, '세계 최초' 타이틀…"해외 기업과 역차별 없어야"

‘케데헌’으로 주가 오른 ‘한옥’…즐기고 머무는 공간으로

다보스포럼, 주요 그룹 총수 발길 뜸해진 이유

ZDNet Power Center