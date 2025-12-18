대한상의 만난 공정위 "공정한 거래가 경제 재도약 토대"

공정거래위원회가 대한상공회의소와 간담회를 열고 공정거래 정책 방향과 기업 현장의 건의사항을 논의했다. 공정위는 공정한 경쟁 질서를 통해 기업의 도전과 혁신을 뒷받침하고, 경제 전반의 역동성을 높여가겠다는 기조를 밝혔다.

공정위는 18일 서울 중구 대한상공회의소 챔버라운지에서 최태원 대한상의 회장을 비롯한 대한·서울상의 회장단 19명과 간담회를 개최했다. 이번 간담회는 공정거래 정책 방향을 설명하고 기업 경영 환경과 관련한 경제계 의견을 듣기 위해 대한상의 초청으로 마련됐다.

주병기 공정거래위원장은 이날 “공정한 거래관계 속에서 건실한 중소기업들이 경쟁력을 키워 혁신과 성장을 거듭하는 것이 한국경제의 총체적 역량을 키우는 길”이라며 “이는 경제 재도약을 이루는 핵심 기반”이라고 밝혔다.

이어 “미래지향적이고 혁신적인 경영자들의 역할이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

공정거래위원회 세종청사 전경

최태원 대한상의 회장은 인사말에서 “우리 경제가 균형 있는 성장을 이루는 과정에서 공정위의 역할이 컸다”며 “이번 간담회를 통해 혁신과 공정이라는 두 가지 과제를 함께 달성할 수 있는 해법이 도출되길 기대한다”고 말했다.

공정위는 이번 간담회에서 기업 경영 환경과 관련한 다양한 의견을 청취했으며, 앞으로도 경제계와의 지속적인 소통을 통해 공정한 시장 환경 조성에 나선다는 방침이다.