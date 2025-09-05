주병기 공정위원장 후보자 "혁신 저해하는 불공정 근절"

주병기 공정거래위원회 위원장 후보자가 5일 국회 정문위원회 인사청문회에 출석해 “혁신적 중소벤처기업이 성장하고 소상공인이 경제적 자유를 누릴 수 있는 상생의 기업 생태계를 조성하겠다”는 포부를 밝혔다.

이날 주 후보자는 모두발언에서 “대한민국은 경제 선진국으로 자리매김했지만, 소수 대기업집단에 경제력이 집중되고 대·중소기업 간 불균형 성장이 심화되면서 구조적 불평등이 여전하다”며 “시장 시스템의 혁신 역량이 쇠퇴하지 않도록 공정위가 선진적 경쟁 질서를 마련해야 한다”고 말했다.

주병기 공정거래위원장 후보자 (사진=뉴스1)

주 후보자는 위원장으로 임명될 경우 네 가지 과제를 중점적으로 추진하겠다고 밝혔다. ▲중소·벤처기업의 성장을 저해하는 기술 탈취와 불공정 관행을 근절해 혁신 기반을 보호하고 ▲대기업집단의 사익편취·부당지원 등 불투명한 거래 구조를 차단해 혁신에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 구상이다. 또한 ▲온라인 플랫폼 시장의 불공정 거래를 규율하고 입점 사업자의 권익을 강화하며, ▲소비자 피해 구제를 신속화해 소비자 주권을 확립하겠다고 밝혔다.

주 후보자는 “공정위의 역량을 키우는 것은 곧 대한민국 발전을 앞당기는 힘을 키우는 것”이라며 “경제적 강자와 약자 모두가 삶을 개선할 수 있는 자유를 평등하게 누리도록 공정한 경쟁 질서를 확립하겠다”고 강조했다.

그는 또 “공정위의 힘은 국민 개개인의 힘에서 비롯된다”며 "조직과 인력을 강화하고, 국회와 긴밀히 협조해 소통하는 위원장이 되겠다"고 강조했다.

이번 청문회에서는 공정위가 추진 중인 플랫폼 규제, 대기업집단의 지배구조 개선, 소비자 보호 강화 방안 등이 쟁점으로 부각될 것으로 보인다.