주병기 공정위원장 "과징금 강화 아닌 합리화 필요…선진국 수준 맞춰야"

주병기 공정거래위원장이 국내 과징금 수준이 지나치게 낮다며 선진국 수준으로 끌어올릴 필요가 있다고 밝혔다. 글로벌 기업 성장에 걸맞게 규제 역시 기업의 사회적 책임을 물을 수 있는 수준으로 현실화돼야 한다는 의견이다.

주 위원장은 지난 8일 열린 공정거래위원회 기자단 신년사에서 “우리나라의 과징금 수준과 적용 방식은 다른 선진국에 비해 전반적으로 낮은 편”이라며 과징금 제도의 ‘합리화’ 필요성을 강조했다.

주 위원장은 시장지배적 지위 남용 행위에 대한 과징금 상한을 예로 들며 “한국은 관련 매출의 6%를 상한으로 두고 있지만, 유럽연합(EU)은 관련 매출액의 최대 30%, 일본은 15%까지 과징금을 부과하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “이만 놓고 봐도 우리나라의 제재 수준이 다른 선진국보다 상당히 낮다는 점을 보여주는 대표적인 사례”라고 말했다.

주병기 공정거래위원장이 발언하고 있다

그는 “우리 기업들이 성장하면서 글로벌 기업으로 커지고 있는 만큼, 규제 역시 기업의 사회적 책임을 물을 수 있는 수준으로 현실화될 필요가 있다”며 “이는 규제 강화가 아니라 현실에 맞게 규제를 합리화하는 개선으로 봐야 한다”고 밝혔다.

과징금 부과 방식에서도 차이가 크다고 지적했다. 주 위원장은 “같은 법 위반 행위를 반복했을 때 우리나라는 1회 반복 시 10% 가중, 이후 20%, 30% 수준”이라며 “EU와 일본은 한 번만 반복돼도 50%를 가중하고, 2회 반복 시 70%, 3~4회 반복하면 100%까지 가중한다”고 설명했다.

이어 “법 적용 규칙이나 시행령, 고시 등도 보다 합리적인 방식으로 개선돼야 한다”며 “우리나라의 경제적 제재는 실제 운용 측면에서도 선진국에 비해 약한 편”이라고 덧붙였다.

주 위원장은 정부의 규제 개편 방향과 관련해 “불필요한 형벌 규정은 줄이고, 형벌보다는 과징금 등 경제적 제재 중심으로 규제를 개편하는 것이 앞으로의 방향”이라고 말했다. 그러면서 “과징금 강화라는 표현보다는 ‘과징금 수준의 합리화’라는 표현이 더 적절하다”고 재차 강조했다.

구체적인 과징금 조정 수준과 방안에 대해서는 “이미 발표한 자료가 있다”며 “중요한 것은 과징금을 무작정 높이자는 것이 아니라, 국제적 기준과 현실에 맞게 합리화하자는 점”이라고 말했다.