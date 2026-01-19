위기의 한국피자헛, 회생계획안 제출 또 미뤄...왜?

한국피자헛이 회생계획안 제출 기한을 또 다시 미뤄 그 배경에 관심이 모이고 있다. 회사는 "절차상 이유로 일정이 조정됐다"며 문제 없다는 입장을 밝혔다.

서울회생법원 등에 따르면 한국피자헛 회생계획안 제출 기한은 지난 16일이었지만, 회사는 이를 다음달 13일로 연장했다.

이번 일정 조정은 최근 대법원이 한국피자헛의 차액가맹금 반환 책임을 확정한 뒤 진행됐다. 지난 15일 대법원은 한국피자헛이 가맹점주 94명에게 2016년부터 2022년까지 수취한 차액가맹금 215억원을 반환하라는 원심 판단을 확정한 바 있다.

서울 시내 한 피자헛 매장

한국피자헛은 지난 2024년 11월 가맹 점주들과의 차액가맹금 분쟁과 누적된 재무 부담 등을 이유로 법원에 회생절차개시를 신청했다. 이에 서울회생법원은 같은해 12월 한국피자헛 회생 절차를 개시했다. 당시 최종 회생계획안 제출 기한은 2025년 3월 20일이었으나 같은 해 4월로 한 차례 연장됐었다. 하지만 한국피자헛이 인수 희망자를 찾지 못하면서 관련 절차는 계속 지연돼 왔다.

엎친 데 덮친 격으로 대법원의 차액가맹금 반환 확정판결로 비용 부담까지 늘어나 한국피자헛 인수 매력도는 더욱 낮아질 전망이다.

한국피자헛 관계자는 “별도의 문제가 있어서 연기되거나 지연되는 것이 아니라 절차상 이유로 일정이 조정된 것”이라며 “매장 운영은 아무런 차질 없이 이뤄지고 있다”고 설명했다. 또 “점주들과 꾸준히 소통하고 있으며, 차액금 반환 절차도 순차적으로 이뤄질 것”이라고 덧붙였다.