"우리 차가 더 우수"…토요타, ‘모터스포츠’ 집안싸움 붙인 이유

[도쿄(일본)=김윤희 기자] “우리가 더 좋은 차를 만들 수 있다고 자부하는 엔지니어들이 정말 많습니다. 제가 그 분들을 대표해서 나왔습니다. 우리는 이제 ‘모리조’의 가주레이싱(GR)으로부터 독립해 '토요타 레이싱'으로 승부하겠습니다.”

나카지마 유키 토요타 부사장이 지난 9일 일본 도쿄 치바현 마쿠하리 맷세에서 개최된 자동차 부품 애프터마멧 전시회 ‘2026 도쿄 오토살롱’ 현장 프레스 컨퍼런스에서 이같이 말하며 결의에 찬 포즈를 지었다. 모리조는 토요다 아키오 토요타 회장이 모터스포츠 드라이버로 활동할 때 사용하는 별명이다.

유키 부사장이 ‘대표’한다고 밝힌 것은 글로벌 모터스포츠 대회 ‘월드인듀어런스챔피언십(WEC)’ 참여를 담당하는 토요타의 유럽 모터스포츠 R&D 조직 토요타레이싱(구 토요타 가주 레이싱 유럽)이다.

토요다 아키오 토요타 회장(왼쪽)과 나카지마 유키 토요타 부사장이 7일 도쿄 오토살롱 2026에서 모터스포츠 사업계획을 발표했다.(출처=공동취재단)

토요타가 유럽과 일본, 북미 등에서 추진하는 모터스포츠 사업에 대해 조직 간 성과 경쟁을 적극 유도하겠다는 취지다. 토요타는 극한 환경인 레이스 주행 기술력을 최대한 육성하는 것이 결국 일반 자동차의 경쟁력으로도 이어진다는 철학 하에 모터스포츠 사업을 강화하고 있다.

이에 따라 회사는 모터스포츠 사업 재정비 계획을 이날 밝혔다. 차량 내구성과 스피드, 내연기관 외 수소 엔진 등 다방면에서의 기술 성과 제고를 기대했다. 아키오 회장은 “토요타 내부에 이런 건강한 경쟁이 있어야 더 좋은 차가 나온다”고 부연했다.

토요타레이싱은 자동차 내구성을 겨루는 WEC 대회 특성에 따른 고성능 기술 R&D에 집중하게 된다. 나카지마 부사장은 “토요타레이싱은 WEC, 특히 르망 24시에서 모리조의 도움 없이 우리 엔지니어들만의 힘으로 싸울 것”이라며 “올해 반드시 르망 챔피언 트로피를 가져와서 아키오 회장 앞에 당당히 내놓겠다”고 언급했다.

(출처=공동취재단)

토요타 가주 레이싱은 명칭을 ‘가주 레이싱’으로 바꾸고 전통적 레이스 성과 제고에 집중한다. 월드랠리챔피언십(WRC), 수퍼 GT, 슈퍼 포뮬러, 월드랠리레이드챔피언십(W2RC), ARA 내셔널 챔피언십, 일본 랠리 챔피언십(JRC) 등 대회가 그 대상이다.

TGRR 팀의 경우 일본 아마추어와 여성 드라이버를 육성하는 동시에 뉘르부르크링 24시간 레이스 대회 출전을 맡는다. 수소 엔진 R&D도 담당하게 된다.

이날 행사에선 지난해 토요타가 WRC에서 제조사, 드라이버, 코드라이버 부문을 석권하며 ‘트리플크라운’을 달성하자 현대차그룹이 신문 매체 광고를 게재하며 축하 메시지를 보낸 점이 언급되기도 했다.

아키오 회장은 “현대, 포드, 토요타가 최상위 부문에서 치열하게 경쟁하고 있다”며 “공개적으로 이런 승부가 펼쳐지는 점이 중요하고, 라이벌 간 ‘콜 앤 리스폰스(Call and Response)’는 정말 멋진 소통”이라고 말했다.