토요타, 슈퍼카 'GR GT·GT3' 도쿄 오토살롱서 공개

토요타 가주 레이싱(TGR)은 내년 1월 9일부터 11일까지 3일간 마쿠하리 멧세(일본 치바시 소재)에서 개최되는 '2026 도쿄 오토살롱(Tokyo Auto Salon 2026)'에 참가한다고 16일 밝혔다.

이번 TGR 부스에서는 새로운 플래그십 모델인 'GR GT'와 'GR GT3'를 비롯해 다양한 차량 및 파츠를 전시할 예정이다. 다이하츠 공업 주식회사, 토요타자동직기와 함께 북홀에 공동으로 참가한다.

1월 9일 오전 9시 30분부터 진행되는 프레스 콘퍼런스에는 '마스터 드라이버 모리조'로 알려진 토요다 아키오 회장이 참석할 예정이며, 일반 고객을 대상으로 라이브 중계도 진행된다.

도쿄 오토살롱 2026 GR 출품 이미지

이번 도쿄 오토살롱에서는 지난 5일 월드 프리미어를 통해 공개된 'GR GT'와 'GR GT3'을 일반 고객에게 최초로 실차를 공개된다. 또한 전시 기간 중인 1월 10일에는 두 모델의 세계 최초 데모런도 예정돼 있다.

GR GT와 GR GT3는 토요타 최초로 적용된 올 알루미늄 바디 프레임과 4.0리터 V8 트윈터보 엔진이 탑재됐다.

이외에도 토요타는 특별 굿즈와 GT 전용 앱, GR 헤리티지 파츠을 전시해 일반 고객들이 TGR을 직접 체험하고 경험할 수 있도록 마련했다.