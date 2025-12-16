'수제작' 페라리 "차세대 모델은 삼성디스플레이로 비스포크 제공"

페라리가 삼성디스플레이와 손잡고 차세대 모델을 위한 혁신적인 디스플레이 개발에 박차를 가하고 있다고 16일 밝혔다.

페라리는 삼성디스플레이의 차량용 OLED 패널이 페라리 향후 모델에 필요한 혁신적인 디자인과 형태를 구현할 수 있다는 점을 인정받아 최종 채택했다고 설명했다.

초슬림 베젤과 완벽에 가까운 블랙 색상 구현, 그리고 깊이감 있는 명암비를 갖춘 이 패널은 차량 인테리어의 심미적 가치를 높이는 동시에 한 차원 높은 수준의 주행 환경을 제공할 것이라는 부연이다.

에르네스토 라살란드라 페라리 최고 연구개발 총괄

페라리는 삼성의 OLED 기술을 활용함으로써 더 유연한 맞춤형 디스플레이를 제공할 수 있게 됐으며, 이를 통해 독창적인 레이아웃과 고도로 개인화된 운전자/동승자 인터페이스를 구현함으로써 차량의 미학과 기능을 모두 향상시킬 수 있게 됐다.

에르네스토 라살란드라 페라리 연구개발 총괄은 "얇고 가벼운 OLED 패널 설계 및 제조 분야에서 삼성디스플레이가 보유한 전문성은 페라리 차세대 모델 내 디지털 환경을 발전시키는 데 있어 플러스 요인"이라며 "업계에서 전례 없는 맞춤형(Bespoke) 최첨단 디스플레이 솔루션을 도입하는 데 있어 삼성의 지원은 필수적"이라고 밝혔다.

관련기사

박진우 삼성디스플레이 유럽비즈니스팀장 상무는 "세계에서 가장 상징적인 고성능 스포츠카를 떠올릴 때 제일 먼저 생각나는 브랜드인 페라리와 기술 협력이 삼성디스플레이의 기술적 리더십을 보여줄 기회가 될 것"이라며 "페라리의 열정, 끊임없는 혁신, 그리고 최고가 되겠다는 의지를 구현하고 있으며, 이는 삼성디스플레이가 추구하는 가치와도 일맥상통한다"고 전했다.

한편 페라리는 한국 배터리 제조사 SK온과 차세대 전기차를 개발하고 있다. 앞서 SK온을 핵심 배터리 공급사로 발표하기도 했다.