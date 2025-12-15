한국자동차모빌리티산업협회, '자동차산업 발전 유공자 포상' 접수 시작

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 내년 5월 12일 열리는 제23회 자동차의 날을 앞두고 국내 자동차산업 발전에 기여한 유공자를 포상하는 '2026년도 자동차산업 발전 유공자 포상' 신청 접수를 시작했다고 15일 밝혔다.

이번 포상은 우리나라 주력 산업인 자동차산업에 대한 국민적 관심을 제고하고 자동차 및 부품 산업 분야에서 기술 개발, 수출 확대, 고용 창출 등 국가경제와 산업발전에 기여한 유공자를 발굴해 그 공로를 치하하고 산업을 격려하기 위해 실시한다.

자동차의 날은 1999년 5월 12일 수출 1천만대 달성을 기념해 2004년에 제정됨에 따라 매년 기념행사를 개최하고 있다.

제23회 자동차의 날 유공자포상공고

신청 대상은 국내 자동차 및 부품 제조 분야의 업계, 관련 단체, 학계, 등 각 분야에서 자동차 산업 발전과 국민경제 발전에 현저하게 공헌한 개인 또는 단체이다.

신청 접수는 이날부터 2026년 1월 23일까지 40일간 진행되며 포상 공고와 관련한 자세한 사항 (지원 방법, 접수요령 등)은 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최종 수상자는 '제23회 자동차의 날 기념식'에서 포상을 수여받게 된다.