한국GM, 내년부터 GMC·뷰익 출시한다…"한국, GM 핵심 허브 부상"

한국GM이 2026년 전략을 공유하며 신규 브랜드 전략을 발표했다. 내년부터 기존 쉐보레와 캐딜락의 2개 브랜드 체제에서 GMC와 뷰익을 추가해 4개 브랜드 체제로 전환할 계획이다. 제너럴모터스(GM)가 하나의 시장에 4개 브랜드를 동시에 운영하는 것은 북미 지역을 제외하면 이번이 첫 사례다.

한국GM은 15일 인천 서구 청라국제도시에 위치한 GM 청라 주행시험장의 타운홀에서 'GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 컨퍼런스'를 개최했다.

이날 GM 한국사업장은 ▲청라 주행시험장 내 신규 버추얼 센터 오픈을 통한 가상-실물 통합 개발 모델 전환 ▲지속가능한 수익 구조 구축 ▲국내 생산시설에 대한 지속 투자 ▲GMC·뷰익 런칭을 포함한 국내 멀티 브랜드·채널 전략 확대 및 판매·서비스 네트워크 강화 등을 공유했다.

GM 한국사업장 2026 비즈니스 전략 컨퍼런스’ - 멀티 브랜드 전략 신규 브랜드 도입

헥터 비자레알 한국GM 사장은 프레젠테이션을 통해 "2024년 흑자 기록은 GM 한국사업장에 중요한 이정표"라며 "2018년에 수립한 정상화 계획을 충실히 이행함으로써 지속 가능한 기반을 구축해 나가고 있다"고 말했다.

이어 "GM은 지난 20여 년간 한국에서 1천330만대를 생산하고 국내 시장에 250만대를 판매하며, 한국 자동차 산업의 핵심 축으로 자리매김했다"며 "앞으로도 한편 차세대 차량 포트폴리오를 확대하고, 한국 자동차 생태계와 지역경제의 강력한 파트너로서 한국 시장과 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.

헥터 비자레알 사장은 이어 GM 내에서 한국GM이 수행하는 핵심 역할에 대해서도 설명했다.

그는 "GM 한국사업장은 GM의 글로벌 성장 전략에서 핵심적인 생산 거점 역할을 수행하고 있다"며 "중장기 경쟁력 강화를 위해 국내 생산 기반에 대한 투자를 지속할 것이다. 한국에 대한 GM의 확고한 약속에는 변함이 없으며, 그 어느 때보다 지속가능한 미래를 향한 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

한국GM은 내년부터 4개 브랜드를 갖출 예정이다. 출시 차량은 최소 4종으로 GMC 3개 차종, 뷰익 1개 차종이 순차적으로 출시될 예정이다. 또 신규 차량 출시를 위해 4천400억원(3억달러)가량 투자할 계획이다.

구스타보 콜로시 GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 "쉐보레와 캐딜락을 기반으로, GMC와 뷰익이라는 두 개의 신규 브랜드를 한국에 도입해 시장 내 입지를 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.

이날 행사가 열린 청라 주행시험장은 2007년 완공된 연구시설이다. GM테크니컬센터코리아는 2024년부터 가상현실 센터 건설을 추진해왔으며 이날 공식 개소했다.

센터는 사내에 분산돼 있던 ▲전기 시스템 벤치 ▲VR 워크-업 스테이션 ▲드라이버-인-더-루프 시뮬레이터를 포함한 포함한 10개의 벤치 랩 등을 하나로 통합한 것이 특징이다.

브라이언 맥머레이 GM테크니컬센 코리아 사장은 "한국은 GM의 미래 엔지니어링을 이끄는 핵심 허브로 부상하고 있다"며 " 청라 주행시험장의 리노베이션은 GM의 글로벌 엔지니어링 역량을 한층 강화하는 데 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.

한편 GM테크니컬센터코리아는 GM의 글로벌 사업장 중 미국 본사에 이어 두 번째로 큰 연구개발법인으로, 디자인에서 엔지니어링, 최종 차량 검증, 생산 기술에 이르기까지 완전한 차량 개발이 가능한 시설을 갖추고 있으며, 글로벌 전동화와 미래 모빌리티 기술 발전을 위한 핵심적 역할을 수행하고 있다.