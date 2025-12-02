토요타, 美 하이브리드 현지화 승부수…수출 의존 현대차의 '고민'

토요타가 2026년형 '라브4'를 하이브리드 중심으로 재편하고 북미 생산을 강화하면서 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 시장 경쟁 구도가 흔들리고 있다. 현대자동차·기아는 동일 차급의 하이브리드 모델을 전량 국내 생산해 수출하고 있어 가격경쟁력 측면에서 상대적으로 불리하다는 지적이 나온다.

2일 업계에 따르면 토요타는 2026년형 라브4의 내연기관 모델을 완전히 단종하고 하이브리드(HEV)와 플러그인하이브리드(PHEV)만 판매할 예정이다.

HEV 모델은 이달 12월부터 미국 딜러망으로 공급되며, PHEV는 2026년 1분기 중 판매가 시작된다. 키움증권에 따르면 라브4는 2019년 출시된 5세대로 노후화 모델임에도 올해 1월부터 10월까지 미국에서 15만대 이상 판매돼 포드 F-시리즈, 쉐보레 실버라도에 이어 판매량 3위를 기록하고 있다.

토요타 신형 6세대 라브4 (사진=토요타자동차)

6세대 라브4는 토요타의 최신 하이브리드 시스템을 적용해 상품성을 크게 높인 것이 특징이다. PHEV 모델에는 토요타하이브리드시스템-6(THS-6)가 최초 탑재돼 전기만으로 주행 가능한 거리가 약 95㎞에서 최대 150㎞ 수준으로 늘어났다. HEV 모델에도 THS-5가 적용됐다.

토요타는 라브4에 FWD 트림이 추가하면서 소비자권장가격(MSRP)을 기존 최저 3만2천850달러(4천823만원)에서 3만1천900달러(4천685만원)로 낮췄다. 이는 주력 경쟁 모델인 3만2천200달러(4천728만원)의 현대차 투싼과 기아 스포티지의 3만290달러(4천448만원)와 거의 동일한 수준이다.

토요타는 라브4 하이브리드 모델을 북미에서 생산하고 있다. 북미 생산 모델은 15% 관세가 적용되지 않아 가격 경쟁력을 높였다. 반면 현대차·기아는 현재 미국에서 판매 중인 중형 SUV 하이브리드 모델 모두 한국에서 생산해 수출하고 있어 15% 관세가 그대로 반영되는 구조다.

업계는 라브4가 현지 생산 기반의 하이브리드 전용 모델로 재편되면서 가격 격차가 더욱 좁혀질 경우 중형 SUV 시장의 경쟁 강도는 더욱 높아질 것으로 전망하고 있다.

토요타가 라브4를 수익성 개선을 위한 전략 모델로 제시한 점도 주목된다. 토요타는 최근 실적 발표에서 라브4를 중심으로 한 하이브리드 판매 확대와 소프트웨어 플랫폼 적용을 핵심 과제로 제시했다. 이는 향후 가격 정책에서도 공격적인 전략이 가능함을 의미로 해석된다.

현대차·기아 역시 미국 내 하이브리드 생산 확대를 준비 중이지만 본격 양산 시점은 2026년 이후로 예상된다. 대형 SUV인 팰리세이드·텔루라이드 하이브리드의 현지 투입 또한 2026년으로 계획돼 중형 SUV 시장의 경쟁 공백을 메우기에는 시간이 부족하다는 평가가 나온다.

업계 한 관계자는 "라브4는 미국 시장에서 이미 최상위권 판매를 기록하는 핵심 모델인 만큼 하이브리드 전환의 파급력이 크다"며 "토요타의 생산·가격 경쟁력이 강화되는 가운데 현대차·기아는 단기적인 수익성 개선보다 대응 속도와 라인업 조정이 더 중요한 시점"이라고 말했다.