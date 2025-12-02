현대위아, 저소득층 가정에 구급약 상자 600개 전달

현대위아가 지역사회 저소득층 가정을 위해 구급약 상자를 기부했다.

현대위아가 저소득층 가정을 대상으로 가정용 구급약 상자 600개를 전달했다고 2일 밝혔다.

현대위아는 경상남도 창원시 본사 내에 운영 중인 '체험형 안전교육센터 S+'의 운영 수익으로 물품을 마련했다. S+는 제조업 종사자뿐만 아니라 일반 시민도 높은 수준의 안전 교육을 받을 수 있는 체험형 교육시설이다.

기업 또는 기관을 대상으로는 유·무료 교육도 진행한다. 현대위아는 유료 교육을 통해 모인 수익금 일부를 지역사회의 안전, 보건을 위해 매년 기부할 예정이다.

현대위아는 이번 기부 활동으로 경남사회복지공동모금회가 주관하는 '희망2026나눔캠페인'의 12월 1호 기부자로 선정됐다. 현대위아는 지난 1일 경상남도 창원시 창원시청 앞 광장에서 열린 출범식에 참여해 성금 3천만원을 기탁했다.

대표 기탁자로 나선 양태규 현대위아 경영지원본부장 전무는 "추운 날씨 속에서 이번 기부 활동을 통해 지역 이웃들과 온정을 나눌 수 있어 매우 의미가 크다"며 "제조 현장은 물론 지역사회에도 안전 문화를 퍼뜨리며 사회적 책임을 다하는 기업이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

현대위아는 지역사회의 안전과 보건을 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어간다는 계획이다. 실제로 현대위아는 사회공헌 프로그램인 '1%의 기적'을 통해 지역사회에 보탬이 되는 활동을 이어오고 있다.

1%의 기적은 현대위아 임직원이 자발적으로 월급의 1%를 모아 지역사회를 돕는 사내 프로그램이다. 이 프로그램으로 모인 기금은 ▲저소득 다문화가정 자녀 의료비 지원 ▲장애인 대상 건강관리키트 제공 ▲저소득 독거노인 대상 가스자동차단기 설치 등 도움이 필요한 이웃을 위해 사용하고 있다.

현대위아 관계자는 "체험형 안전교육센터 S+의 운영을 통해 제조업 종사자에게는 물론 지역사회에도 안전문화를 퍼뜨릴 수 있도록 힘쓰겠다"며 "현대위아는 이웃과 함께 성장하는 따뜻한 기업으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.