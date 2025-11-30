직영센터 매각한 한국GM, 대리점·협력서비스협의회와 협력 강화

한국GM 브랜드 쉐보레가 30일 판매 및 서비스 파트너들과의 전략 회의를 통해 국내 판매 확대와 서비스 품질 향상에 대한 의지를 다시 한번 밝혔다.

이번 회의는 한국지엠대리점협의회와 한국지엠 협력 서비스 네트워크 협의회 대표들이 참석한 가운데 쉐보레 신촌 대리점에서 진행됐다.

이날 구스타보 콜로시 GM한국사업장(한국GM) 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 고객 신뢰를 높이고, 판매 및 서비스 경쟁력을 강화하기 위해 판매 네트워크 및 협력 서비스 네트워크 대표들을 직접 만났다.

기념 사진을 촬영하고 있는 구스타보 콜로시 영업·서비스·마케팅 부문 부사장과 한국지엠대리점협의회 및 한국지엠 협력 서비스 네트워크 협의회 대표들

콜로시 부사장은 "판매 대리점과 협력 서비스 네트워크는 쉐보레 고객 경험의 최전선에 있다"며 "전국 380개가 넘는 협력 서비스센터가 이미 전체 고객 서비스 물량의 92% 이상을 담당하고 있어 직영 서비스센터보다 더 많은 고객 서비스를 제공하고 있는 상황"이라고 강조했다.

이어 "쉐보레는 여러분의 헌신과 책임감 덕분에 브랜드와 제품에 꾸준히 관심과 지지를 보내는 고객들을 확보하고 있다"며 "앞으로도 함께 더 강하고 경쟁력 있는 미래를 만들어가자"고 말했다.

강장원 한국지엠대리점협의회 회장은 "본사와 긴밀히 협력하고, 전국 대리점의 숙련되고 전문적인 역량을 바탕으로 고객들이 신뢰할 수 있는 고품질 사후 서비스를 받을 것이라는 확신 아래 쉐보레 차량을 자신 있게 소개할 수 있다"고 밝혔다. 또한 "굳건한 파트너십이 신뢰도를 높이고, 국내 판매를 더욱 가속화하는 원동력이 될 것"이라고 덧붙였다.

김용호 한국지엠 협력 서비스 네트워크 협의회 회장은 "우리 네트워크의 힘은 일관성과 품질에 있다"며 "쉐보레 서비스 네트워크가 한국산업 서비스품질 지수(KSQI) 자동차 A/S 부문에서 7년 연속 1위를 차지할 수 있었던 배경에는 협력 서비스 네트워크의 역할이 컸다"고 말했다.

이어 "1회 방문 수리 완료율, 추천 의향 등 주요 고객만족지표 역시 협력 서비스 네트워크에서 만들어지고 있다"며, "380개 이상의 센터가 표준화된 고품질 서비스를 제공할 준비가 돼있으며, 직영 서비스센터가 담당해왔던 지역에서도 높은 서비스 기준과 고객 신뢰를 동일하게 유지할 수 있다"고 했다.

관련기사

쉐보레는 앞으로도 지속적인 고객 만족을 위해 서비스 네트워크를 통한 고객 접점을 확대해 안정적이고 높은 수준의 서비스를 제공해 나갈 계획이다.

한편 한국지엠대리점협의회는 전국 쉐보레 대리점으로 구성된 단체로, 판매 전략 강화와 고객 서비스 개선을 위해 협력하고 있다. 한국지엠 협력 서비스 네트워크 협의회는 전국 380 여개 공식 협력 서비스센터로 구성돼 있으며, 서비스 품질 표준화와 고객 만족도 향상을 목표로 운영되고 있다.