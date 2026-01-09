우아한청년들, 모범·선행 배민라이더 공개

배달의민족 물류서비스를 전담하는 우아한청년들이 지난해 모범과 선행을 실천한 배민라이더들의 사례를 담은 영상 콘텐츠를 공개했다.

우아한청년들은 라이더에 대한 사회적 인식 개선과 공감대 형성을 위해 모범·선행 사례를 선정했으며, 관련 영상은 배민커넥트 공식 유튜브 채널을 통해 9일 공개됐다. 영상에는 배달 현장에서 교통안전, 구조 활동, 기부 등 선행을 실천한 라이더들의 사례와 함께 고객과 임직원의 감사 메시지가 담겼다.

이번에 소개된 대표 사례는 총 4건이다. 배달 중 도로 한복판에 놓인 쓰레기를 치워 교통사고를 예방한 라이더, 어린이 보호구역에서 신호와 정지선을 철저히 지킨 라이더, 쓰러진 시민을 발견해 심폐소생술과 구급차 이동을 도운 라이더의 사례가 포함됐다. 또 도로안전 시민점검단으로 활동하며 받은 시상금과 모금액을 보육원에 기부한 라이더 2인의 사례도 함께 소개됐다.

(사진=우아한청년들)

우아한청년들은 이 가운데 선행·모범 사례로 선정된 라이더들을 대상으로 오는 15일 하남 배민라이더스쿨에서 ‘배민라이더페스타’를 열고 공식 포상을 진행한다. 행사에는 라이더와 가족이 함께 참여할 수 있으며, 시상식과 체험 프로그램, 어린이 대상 이벤트 등이 마련될 예정이다.

우아한청년들 관계자는 “현장에서 묵묵히 책임을 다하고 선행을 실천한 라이더들의 이야기를 알리고 싶었다”며 “앞으로도 라이더와 함께 건강한 배달 문화와 더 나은 배달 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.