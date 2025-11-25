우아한청년들, 배민커넥트 ‘가을상영회’ 대상작 발표

우아한청년들은 고용노동부와 함께 진행한 ‘2025 배민커넥트 가을상영회’ 최종 대상작을 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 프로그램은 ‘배달안전365캠페인’의 일환으로, 배민커넥트 라이더들의 실제 현장 경험을 바탕으로 안전 문화를 확산하고자 마련됐다.

올해 가을상영회에는 총 3천여건의 라이더 사연이 접수됐다. ‘오늘도 배달하는 이유’, ‘안전으로 완성한 하루’를 주제로 한 사연 가운데 내부심사로 본선작 3편이 선정됐으며, 1분 분량 쇼츠 영상으로 제작돼 배민커넥트 공식채널에 공개됐다. 대상은 영상별 댓글(50%)과 조회수(50%)를 합산해 선정됐다.

본선작에는 ▲고객의 ‘직접 수령’ 요청에 담긴 사정을 이해하게 된 순간을 그린 ‘직접 받기’, ▲가족을 위해 배달 일을 이어가는 아빠의 마음을 담은 ‘가장 빠르고 따뜻한 아빠’, ▲사고 현장에서 라이더들이 자발적으로 서로를 돕는 장면을 담아 ‘동료애’를 강조한 사연 등이 포함됐다.

(사진=우아한청년들)

3편의 영상은 총 3만 회 이상의 조회수를 기록하며 호응을 얻었다. 대상작은 댓글 400여 개, 조회수 1만3천여 회를 기록한 ‘직접 받기’ 편이 선정됐다. 우아한청년들은 대상 수상자에게 최신 스마트폰을 지급하고, 상영회 감상평을 남긴 라이더들에게도 블루투스 통신장치와 주유상품권 등을 제공한다.

우아한청년들 관계자는 “가을·겨울철은 특히 안전에 유의해야 하는 시기여서, 라이더들의 경험을 공유하며 안전 의식을 높이고자 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 라이더들이 보다 따뜻하고 안전한 환경에서 일할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.