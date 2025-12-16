우아한청년들, 혹한기 라이더 현장 지원 캠페인 진행

배달의민족 물류서비스를 전담하는 우아한청년들이 고용노동부와 함께 혹한기 배달라이더를 위한 현장 지원 캠페인 ‘배달안전365 캠페인–찾아가는 커피트럭’을 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 9일 서울 여의도, 12일 경기 동탄에서 열렸으며, 혹한기 배달환경에 노출된 라이더들의 휴식 지원과 안전운행, 한랭질환 예방을 목표로 마련됐다.

‘배달안전365 캠페인’은 우아한청년들과 고용노동부가 2024년부터 함께 운영 중인 연간 협업 안전 캠페인이다. 계절별 위험 요소를 반영한 맞춤형 프로그램을 통해 안전한 배달문화 확산을 목표로 하고 있으며, 올해는 봄철 안전수칙 안내, 여름철 커피트럭 운영, 가을 상영회 등에 이어 혹한기 프로그램을 진행했다.

회사가 지원한 커피트럭. (사진=우아한청년들)

이번 커피트럭 행사는 한국교통안전공단과 한국플랫폼프리랜서공제회가 후원하고, 3M·RAVER·나인에프엑스·인콘트로 등 배달용품 업체들이 협찬했다. 운영 시간은 오후 2시부터 5시까지로, 배달 피크시간 이후 라이더들이 비교적 여유롭게 방문할 수 있도록 했다.

우아한청년들은 현장을 찾은 라이더들에게 커피와 호빵 등 간식과 함께 방한장갑, 발열조끼, 발수코팅제·김서림방지제가 포함된 혹한기 안전용품을 제공했다. 이틀간 1천명 이상의 라이더가 방문해 룰렛 이벤트와 경품 추첨 등 참여형 프로그램에 참여했다.

행사 이후 진행된 만족도 조사에서는 10점 만점에 평균 9점을 기록했다. 참가 라이더들은 “추운 날씨에 몸을 녹일 수 있어 도움이 됐다”, “안전용품을 직접 받아 실질적인 지원을 체감했다”는 반응을 보였다.

우아한청년들은 이와 함께 라이더 안전을 위한 다양한 지원 사업도 운영하고 있다. 라이더 안전경영위원회 출범, 이륜차 안전교육시설 ‘배민라이더스쿨’ 운영, 배달라이더 동행쉼터 3천여곳 운영, 계절별 라이더 안전용품 지원 등이 대표적이다.

우아한청년들 관계자는 “겨울철 배달환경을 고려해 라이더들이 잠시 쉬고 안전하게 운행할 수 있도록 현장 지원을 마련했다”며 “앞으로도 계절과 환경에 맞춘 지원 프로그램을 지속 확대하겠다”고 말했다.