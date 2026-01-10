네오게임즈 '레알팜 크래프트', 사전예약 시작

네오게임즈(대표 박동우)는 모바일 게임 '레알팜 크래프트' 사전예약을 시작했다고 지난 9일 밝혔다.

레알팜 크래프트는 13년간 서비스되며 누적 1천만 다운로드를 돌파한 국민 농장 게임 '레알팜' 지식재산(IP) 후속작이다. 기존 농장 경영 재미에 제과·요리·발효 등 실제 식문화를 기반으로 한 크래프팅 시스템을 결합한 콘텐츠가 특징이다.

네오게임즈는 이번 사전예약 및 출시를 기념해 레알팜을 상징하는 실물 꾸러미 이벤트를 진행한다. 과거 이용자 사이에서 큰 인기를 끌었던 한우, 제철 과일, 신선 채소 꾸러미를 오픈 이벤트 경품으로 제공하며, 레알팜 IP만의 차별화된 혜택을 다시 선보일 예정이다.

레알팜은 게임 플레이 결과가 실제 혜택으로 이어지는 독창적인 이벤트 운영으로 주목받은 바 있다. 실물 농축산물 꾸러미는 대표적인 시그니처 콘텐츠로 자리 잡았다. 네오게임즈는 레알팜 크래프트에서도 정체성을 계승해, 다양한 형태 실물 경품 이벤트를 지속적으로 운영해 나갈 계획이다.

또 이 게임은 기존 레알팜과의 연계 이벤트를 통해 실물 혜택을 함께 제공하는 구조가 마련된다. 회사 측은 장기·신규 이용자 모두 체감할 수 있는 혜택을 강화할 방침이다.

게임 콘텐츠는 작물 재배, 머지, 거래를 통해 재료를 획득하고 이를 활용해 제과·요리·발효 크래프팅을 직접 진행하는 구조로 설계됐다. 제작 과정과 결과에 따라 등급과 혜택이 달라지는 시스템을 적용해, 이용자 선택과 전략이 플레이 전반에 반영되도록 했다.

네오게임즈 관계자는 "레알팜 크래프트는 13년간 쌓아온 레알팜 운영 노하우와 게임 철학을 집약한 작품"이라며 "게임 재미는 물론, 실제로 체감할 수 있는 이벤트 혜택을 통해 레알팜만의 가치를 계속 확장해 나갈 것"이라고 전했다.

레알팜 크래프트는 오는 20일 국내 정식 출시될 예정이다. 사전 예약 참여자에게는 편의점 기프티콘과 실물 꾸러밈 이벤트 응모 기회가 제공된다.