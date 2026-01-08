크래프톤 'PUBG: 블라인드스팟', 내달 5일 얼리 액세스 출시

크래프톤(대표 김창한)은 펍지 스튜디오에서 개발 중인 PC 신작 'PUBG: 블라인드스팟'(이하 블라인드스팟) 얼리 액세스 버전을 출시한다고 8일 밝혔다.

블라인드스팟은 다음달 5일 오후 2시부터 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 무료 플레이 방식으로 얼리 액세스를 시작한다.

블라인드스팟은 5대5 팀 기반 탑다운 PvP 슈팅 게임이다. 현실적인 밀리터리 슈팅과 실내전 중심의 전장을 탑다운 뷰로 구현한 점이 특징이다. 기존 탑다운 뷰에서 보기 어려웠던 현실적이고 빠른 템포 사격 조작계를 통해 일인칭슈팅(FPS)에 버금가는 몰입감과 박진감 있는 근접전투(CQB) 전술 플레이를 제공한다고 회사 측은 설명했다.

이번 얼리 억세스 버전은 기존 데모 버전 대비 사용자화면(UI)과 아트워크 품질을 대폭 개선했다. 조작계 완성도를 높이고 게임 밸런스 조정을 통해 전반적인 전술적 깊이를 강화했다. 크래프톤 측은 출시 가능 수준 빌드로 준비했다고 전했다.

양승명 블라인드스팟 PD는 "얼리 액세스는 더 많은 이용자가 개발 과정에 직접 참여할 수 있도록 채택한 서비스 방식"이라며 "무료 플레이 기반 오픈 개발을 통해 이용자와 긴밀히 소통하며 블라인드스팟을 함께 완성해 나가고자 한다"고 밝혔다.

블라인드스팟은 공식 디스코드 커뮤니티를 중심으로 업데이트 정보와 개발 방향을 공유할 예정이며, 이용자 누구나 피드백 과정에 참여할 수 있다.