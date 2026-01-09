넷이즈게임즈는 신작 해양 모험 RPG '렘넌트의 바다' 비공개 글로벌 알파 테스트 모집을 시작한다고 9일 밝혔다.

렘넌트의 바다는 해양 판타지 오픈월드 RPG 장르며, 기억을 잃고 목각인형 선원이 된 플레이어가 항해하는 여정을 배경으로 삼은 게임이다. 오픈월드 탐험, 함대 육성과 구축, 해상 전투는 물론, 300명 이상 등장하는 동료 캐릭터 상호작용 등 다채로운 콘텐츠를 담았다. '오브토피아'라 불리는 해적 도시에서 자유로운 여정을 선택해 나갈 수 있다.

이 게임은 '제5인격'을 개발한 넷이즈게임즈 산하 '조커스튜디오'의 최신 기대작이며, 2026년 PC 및 플레이스테이션5 버전 등으로 출시될 예정이다.

넷이즈게임즈 신작 '렘넌트의 바다', 글로벌 알파 테스트 모집 시작

이번 새롭게 공개된 신규 트레일러에는 신작 속 해적 생활, 오픈월드 탐험, 바다 괴수 전투, 오브토피아 도시에서 즐기는 미니 게임 등 새로운 내용이 공개됐다.

관련기사

또한 PC버전 최초 비공개 알파 테스트인 '유랑호 테스트' 모집 소식도 담겼다. PC 버전 최초 비공개 테스트 대상은 한국 유저를 포함하며, 오는 2월 5일부터 12일까지 일주일간 진행될 예정이다. 디스코드·X·스팀 등에서 설문조사를 완료하면 테스트에 참가할 수 있으며, 한정 인원만 선정한다.

해당 신작 게임은 새해 한국 포함 글로벌 출시 예정이다.