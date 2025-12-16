넷이즈게임즈 '연운', 글로벌 월간 이용자 1천500만명 돌파

넷이즈게임즈는 산하 에버스톤 스튜디오가 개발한 무협 오픈월드 RPG '연운'이 모바일 버전 출시 후 글로벌 월간 이용자 수(MAU) 1천500만명을 돌파했다고 16일 밝혔다.
지난 12일 모바일 버전을 정식 출시한 '연운'은 출시 직후 전 세계 60개국 앱스토어에서 무료 게임 인기 순위 1위를 달성했다. 특히 한국을 비롯해 미국, 일본, 독일, 프랑스 등 주요 게임 시장 차트에서 상위권을 기록하며 글로벌 흥행에 성공했다.
넷이즈게임즈는 이러한 글로벌 확장에 발맞춰 현지화 서비스 개선에 나선다. 게임의 핵심 요소인 내러티브를 전 세계 이용자들이 깊이 있게 즐길 수 있도록 언어 지원을 확대하고 커뮤니티 소통을 강화할 계획이다. 최근에는 기존 한국어와 영어를 포함한 8개 언어에 이어 '브라질 포르투갈어' 지원을 추가했다.
아울러 신년 맞이 인게임 이벤트도 진행된다. 오는 31일부터 내년 1월 1일까지 게임 내에서 불꽃놀이 이벤트가 열리며, 이용자들은 각 지역 시간대의 새해 카운트다운에 맞춰 불꽃놀이를 즐길 수 있다.
연운 개발진은 "전 세계 유저들이 무협으로 화합하고 단결하길 바란다"고 소감을 전했다.