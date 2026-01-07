넷이즈게임즈 '연운', 9일 1.2 버전 대규모 업데이트 예고

넷이즈게임즈는 에버스톤 스튜디오가 개발한 오픈월드 무협 액션 RPG 연운의 1.2 버전 글로벌 업데이트를 실시한다고 7일 밝혔다.

오는 9일 진행되는 이번 업데이트를 통해 개봉 지역의 최종장 콘텐츠를 비롯해 동맹전 프리 시즌, 기간 한정 이벤트 등 다양한 신규 콘텐츠를 대거 선보일 예정이다.

먼저 새로운 지역인 구류문 주둔지와 안개 속의 감옥이 공개된다. 구류문 주둔지는 개봉 유령 시장에 가려져 있던 장소로, 위험과 보물이 공존하는 지역으로 설계됐다. 개봉 지역 최종장에서는 새로운 보스전이 추가되며 이용자의 선택에 따라 스토리와 여정을 자유롭게 즐길 수 있다.

넷이즈게임즈, 연운 1.2 업데이트 예고.

동맹전 프리 시즌도 본격적으로 개막한다. 이번 프리 시즌에는 총 여섯 차례의 매치가 진행되며, 전 세계 이용자들이 쾌적하게 경쟁을 즐길 수 있도록 국가 및 지역별로 구분하여 순차적으로 진행할 계획이다.

연운 개발팀은 이번 프리 시즌을 통해 전투 방식과 경쟁 콘텐츠에 대한 이용자 의견을 수렴하여 향후 동맹 콘텐츠를 확장해 나간다는 방침이다.

캐주얼 콘텐츠인 연운 협오회도 1.2 업데이트를 통해 최초로 소개된다. 이용자들은 달려라 노협, 인간탑 쌓기 등 스트레스 없이 즐길 수 있는 이벤트성 미니 게임을 기간 한정으로 경험할 수 있다.