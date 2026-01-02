클로봇, 삼현과 실외로봇 사업 맞손

로봇 솔루션 전문기업 클로봇은 로봇 구동 및 제어 전문기업 삼현과 '물류·제조용 고중량 실외 주행 로봇 공동 사업 추진'을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협약은 물류 및 제조 현장에서 요구되는 고중량 운반, 실외 주행, 거친 작업 환경 대응이 가능한 로봇 솔루션을 공동으로 개발·사업화하기 위한 것이다. 양사는 기술 협력과 사업 시너지를 통해 국내외 시장 공략에 나설 계획이다.

박기원 삼현 대표(왼쪽)와 김창구 김창구 대표(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=클로봇)

클로봇은 자율주행 로봇(AMR)과 물류 자동화 설비를 통합 구축하는 로봇 솔루션 전문기업이다. 이기종 로봇 통합 관제 솔루션 '크롬스'와 자율주행 솔루션 '카멜레온'을 자체 개발·공급하며 다양한 산업 현장에서 로봇 기반 자동화를 구현해왔다.

삼현은 모터, 감속기, 제어기 등 로봇 핵심 구동 부품 및 시스템에 대한 높은 기술력을 보유한 기업이다. 로봇 및 자동화 장비 분야에서 안정적인 성능과 신뢰성을 기반으로 경쟁력을 확보하고 있다.

양사는 이번 MOU를 통해 ▲고중량 실외 주행 로봇 플랫폼 공동 기획 ▲로봇 구동·제어 기술과 자율주행·관제 솔루션의 결합 ▲물류·제조 현장 중심의 실증 및 사업화 ▲국내외 공동 영업 및 시장 확대 등을 단계적으로 추진할 예정이다.

김창구 클로봇 대표는 "클로봇 자율주행·로봇 통합 기술과 삼현 구동·제어 핵심 기술이 결합된 전략적 협력"이라며 "물류·제조 현장에서 그동안 자동화가 어려웠던 고중량 실외 운송 영역까지 로봇 적용 범위를 확장해 나가겠다"고 말했다.

양사는 이번 협약을 계기로 고중량 실외 로봇을 기반으로 한 차세대 물류·제조 자동화 솔루션을 선보이며, 국내를 넘어 글로벌 시장 진출도 적극 검토할 계획이다.